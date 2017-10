EL 25 ANIVERSARIO DE ASPAYM CASTILLA Y LEÓN, PROTAGONISTA DEL CUPÓN DE LA ONCE

El 25 aniversario de Aspaym Castilla y León protagoniza el cupón de la ONCE de este martes, de forma que cinco millones y medio de cupones difunden la labor de esta asociación, cuyo objetivo es promover la autonomía, la igualdad de oportunidades y derechos y el aumento de la calidad de vida de las personas con discapacidad física, que les permita una plena integración social y laboral.

El cupón fue presentado por el presidente de Aspaym en Castilla y León, Ángel de Propios, y el delegado territorial de la ONCE en Castilla y León, Ismael Pérez, en un acto celebrado en la sede de Aspaym en Valladolid, que contó con la presencia de representantes de Aspaym en Castilla y Léon y acompañados por familiares, amigos y trabajadores de esta entidad.

Aspaym Castilla y León tiene como objetivo trabajar para mejorar las condiciones de vida del colectivo de personas con discapacidad en general, y lesión medular en particular. Fundada en 1992 en Valladolid, cuenta con más de 2.000 socios en la comunidad autónoma y más de 190 trabajadores en sus cinco delegaciones.

Para atender a las personas con discapacidad física, Aspaym Castilla y León cuenta con programas y proyectos de rehabilitación e investigación, asistencia residencial, autonomía e inserción laboral, iniciativas empresariales y desarrollo asociativo.

Desarrolla, además, programas de formación sanitaria y formación en juventud y cuenta con dos programas de voluntariado: uno destinado a jóvenes y el otro a mayores de 30 años.

El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar 'La Paga' de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añade al premio de 35.000 euros. Tienen premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado, y premio de 200, 20 y 6 euros las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado, así como reintegros de 1,5 euros la última y primera cifra.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes vendedores de la organización. Gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de Juegos ONCE ‘www.juegosonce.es’ y establecimientos colaboradores autorizados.

