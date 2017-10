ANIMAN A APAGAR HOY LAS LUCES EN TENERIFE CONTRA EL EXCESO DE LUZ EN LAS AVES MARINAS

- SEO/BirdLife y otras entidades lanzan el proyecto LuMinAves para mejorar su estado de conservación. ONG, administraciones públicas, empresas e institutos de investigación de los archipiélagos atlánticos de Canarias, Azores y Madeira se han unido para lanzar LuMinAves, un proyecto que comienza este domingo y pretende mejorar el estado de conservación de las aves marinas en la región de la Macaronesia y luchar contra la contaminación lumínica que sufren estas especies.

LuMinAves se prolongará entre este domingo y el 10 de noviembre, cuando se llevará a cabo un experimento de apagado de luces exteriores tres municipios del Valle de Güímar (este de Tenerife), al que se han unido ya empresas y administraciones locales, y al que pueden sumarse los ciudadanos que lo deseen.

Las entidades que participan en el proyecto son SEO/BirdLife, en Canarias; la Sociedad Portuguesa para el Estudio de las Aves (SPEA-Madeira) y el Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IP-RAM), en Madeira, y SPEA-Azores, la Direção Regional dos Assuntos do Mar (DRAM) y el Fundo Regional para a Ciência e Tecnologia (FRCT), en Azores.

También participan la Viceconsejería Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, los cabildos de Tenerife y Fuerteventura, el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), la Câmara Municipal do Corvo en Azores, la Empresa da Electricidade da Madeira (EEM) y Electricidade dos Açores (EDA).

El proyecto supone la realización de estudios y censos con distintas técnicas, como el seguimiento de colonias de cría de pardela cenicienta, el marcaje masivo de pollos y el seguimiento con radar. Además, se crearán bases de datos sobre aves afectadas por la contaminación lumínica a nivel subregional, se elaborarán herramientas de gestión y se pondrá en marcha una campaña de divulgación, según informó SEO/BirdLife.

Esta ONG indicó que las aves marinas representan el grupo de aves más amenazado del mundo, puesto que más de un tercio de las 346 especies conocidas presentan algún tipo de amenaza y sus poblaciones sufren declives acusados desde hace décadas.

“A nivel mundial, las aves marinas se enfrentan a la pérdida y fragmentación de su hábitat, al impacto de la depredación por parte de especies introducidas -principalmente gatos y ratas-, a los conflictos generados en su interacción con la industria pesquera o a la contaminación, entre otros. La contaminación lumínica representa una grave amenaza no suficientemente estudiada”, aseguró Yarci Acosta, delegado de SEO/BirdLife en Canarias.

AVES DESLUMBRADAS

Por otro lado, SEO/BirdLife indicó que la situación es “especialmente preocupante” en Canarias porque las sucesivas campañas de rescate de aves deslumbradas, que vienen llevándose a cabo desde los años 90 del siglo pasado, ponen de manifiesto su gravedad.

Cada año, durante la época de emancipación de los pollos de pardela cenicienta, típicamente entre octubre y noviembre, se rescatan miles de individuos que, en su primer vuelo, quedan deslumbrados por las luces artificiales de las ciudades, según la ONG.

La información de estas campañas permite calcular el impacto no sólo en esa especie, sino en otras aves marinas que también se ven afectadas y de las que existen pocos datos, como la pardela chica, la pardela pichoneta, el petrel de Bulwer y varias especies de paíños. Muchas de ellas se encuentran actualmente en peligro.

