LOS 10 ANIMALES MÁS CARISMÁTICOS ESTÁN EN RIESGO DE EXTINCIÓN

Muchas de las especies de animales más carismáticos del mundo por atraer la empatía del público, al estar en zoos o utilizarse en películas, televisión, libros, juguetes, anuncios y libros, están en riesgo de extinción en parte porque muchas personas creen que su estatus icónico garantiza su supervivencia.



Así lo asegura un equipo internacional de seis investigadores en un estudio publicado en la revista ‘PLOS Biology’, donde sugieren que la popularidad de tigres, leones, osos polares y otros animales puede contribuir a la caída de esas especies.

Los investigadores combinaron encuestas, cuestionarios escolares, webs de zoos y películas de dibujos animados para identificar los 10 animales más carismáticos, que son el tigre, el león, el elefante, la jirafa, el leopardo, el oso panda, el guepardo, el oso polar, el lobo y el gorila.

"Me sorprendió ver que, aunque estos 10 animales son los más carismáticos, una amenaza importante al a que se enfrentan casi todos es la matanza directa de humanos, especialmente de la caza y la captura”, apunta William Ripple, profesor de ecología forestal en la Universidad Estatal de Oregon (Estados Unidos) y coautor del estudio, quien añade: "Este asesinato por humanos me parece tristemente irónico, ya que estos son algunos de nuestros animales salvajes más queridos".

Muchos de estos animales se representan con tanta frecuencia en la cultura pop y materiales de marketing que pueden constituir una "población virtual" engañosa que no se corresponde en la naturaleza, según indica Franck Courchamp, de la Universidad de París (Francia) y autor principal del estudio.

Por ejemplo, un ciudadano francés medio ve más leones virtuales a través de fotos, caricaturas, logotipos y marcas en un mes que ejemplares salvajes que quedan en el oeste de África.

"Sin saberlo, las empresas que utilizan jirafas, guepardos u osos polares para fines comerciales pueden estar contribuyendo activamente a la falsa percepción de que estos animales no están en peligro de extinción y, por lo tanto, no necesitan conservación", apunta Courchamp.

DINERO PARA CONSERVACIÓN

Los investigadores proponen que las empresas que utilizan imágenes de especies amenazadas con fines comerciales ofrezcan información para promover su conservación y dediquen parte de sus ingresos a protegerlas.

Los esfuerzos de conservación de especies en peligro son numerosos, aunque están fragmentados. Los investigadores señalan que 20 millones de estadounidenses tomaron las calles en 1970 para manifestarse en el primer Día de la Tierra, pero desde entonces no ha habido una movilización similar.

Ripple recalca que esas especies populares son omnipresentes en la literatura y el público puede suponer que los esfuerzos para garantizar su supervivencia tienen éxito. "El público puede estar dando por sentado que estamos haciendo todo lo posible para salvarlos, cuando ni siquiera sabemos con certeza cuántos elefantes, gorilas u osos polares existen en libertad", añade.

MOTIVO DE ALARMA

En este sentido, añade que el estado de la mayoría de las principales especies carismáticas es motivo de alarma. Se calcula que la abundancia de tigres en estado salvaje es inferior al 7% de su máximo histórico y al menos tres subespecies (el de Bali, el de Java y el del Caspio) se han extinguido.

Además, los leones están disminuyendo en casi todas partes en África, con poblaciones que están a un 8% por debajo de los niveles históricos; se cree que existen sólo 175 individuos en Eurasia, todos ellos en la India.

El elefante africano del bosque ha disminuido en un 62% en los últimos nueve años, mientras que los elefantes de la sabana se cree que representan menos del 10% de sus números históricos, principalmente debido a la caza furtiva.

Quedan menos de 2.000 pandas, lo que supone menos de un 1% de su rango histórico y su futuro es incierto debido al cambio climático.

"Los 10 animales más carismáticos son todos mamíferos e incluyen algunos de los carnívoros más grandes y herbívoros más grandes del mundo terrestre", señala Ripple, que agrega: "El hecho de que los humanos también sean grandes mamíferos podría explicar por qué el público tiene una gran afinidad por estos 10 mamíferos: parece que las personas también aman a los animales grandes mucho más que a los pequeños".

Casi la mitad (48,6%) de todos los ositos de peluche vendidos en Estados Unidos a través de Amazon fueron uno de esos 10 animales carismáticos, mientras que en Francia se vendieron unos 800,000 juguetes para bebés ‘Sophie la jirafa’ en 2010, más de ocho veces el número de jirafas que viven en África.

"La apariencia de estos animales amados en las tiendas, en las películas, en la televisión y en una variedad de productos parece engañar al público haciéndoles creer que lo están haciendo bien. Si no actuamos en un esfuerzo concertado para salvar a estas especies, ésa puede ser la única forma en que pronto los veremos", concluye Ripple.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso