ÁNGELA DE LA CRUZ, PREMIO NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS 2017

Ángela de la Cruz ha sido galardonada este jueves con el Premio Nacional de Artes Plásticas 2017. El premio, concedido por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, está dotado con 30.000 euros.

El jurado le ha otorgado el premio “por la intensidad de su obra, que explora la compleja relación entre el espacio ilusionista de la pintura y la presencia física de la escultura. La radicalidad de su trabajo y su manera de conceptualizar la pintura sin perder el indudable atractivo formal, le ha servido para ganarse el respeto y un lugar destacado en el contexto nacional e internacional. Su obra siempre ha mirado hacia España, con referencias a la realidad cromática de Velázquez y Zurbarán, el apego a la realidad en la pintura de autores como Millares o Tàpies y la ironía de Buñuel, Valle Inclán, Picasso o Goya”.

Ángela de la Cruz nació en 1965 en A Coruña. A finales de la década de los ochenta, y tras licenciarse en Filosofía y Letras en la Universidad de Santiago de Compostela, se trasladó a Londres. Allí inició sus estudios en el Chelsea College of Art y más tarde en el Goldsmiths College y la Slade School of Art (University College, Londres).

Ha sido la única artista española finalista del prestigioso Premio Turner (2010) por su exposición 'After' en Camden Arts Center.

En 2004 realizó su primera exposición individual en España, inaugurando el Espazo Anexo del MARCO de Vigo con 'Larger than Life'.

Un año más tarde sufrió una hemorragia cerebral, cuya recuperación supuso una larga estancia en el hospital. La primera obra que realizó después, 'Deflated' (2009-2011), un lienzo sin bastidor que cuelga de un tornillo como si de un abrigo se tratara, marcará un punto de evolución. Este ejemplo de superación personal se trasladan a la obra de un modo especialmente intenso y dramático, no exento de ironía y sentido del humor.

Emocionalmente cruda, astuta y bruscamente irónica, De la Cruz se plantea su visión del lenguaje de la pintura, incorporando la autodestrucción de la pintura en el trabajo mismo.

