(AMPLIACIÓN) TRÁFICO. CAEN UN 12% LAS MUERTES ESTE VERANO EN ESPAÑA, HASTA LAS 224 PERSONAS

- Es el agosto con menos víctimas mortales desde que se registran datos en 1960. Un total de 224 personas perdieron la vida en accidentes de tráfico en España durante julio y agosto, lo que supone un 12% menos que en el mismo periodo del año pasado (31 fallecimientos menos).

Según el balance presentado este martes en rueda de prensa por el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, y el director general de Tráfico (DGT), Gregorio Serrano, este agosto ha sido con 103 muertos el agosto con menos muertos en carretera desde que se registran datos en 1960.

La reducción de víctimas mortales ha sido posible pese a que se han elevado en estos dos meses un 3% los desplazamientos por carretera, 2,5 millones más, hasta los 87,6 millones. El día con más intensidad de tráfico este verano fue el 28 de julio, con 1,7 millones.

Además de las víctimas mortales, también se ha recortado este verano la cifra de accidentes mortales. Han sido un 11% menos, pasando de 232 de 2016 a 206 este verano.

Por comunidades autónomas, se registraron más víctimas mortales que en el verano de 2016 en Cataluña (15 más), Andalucía (+3), Extremadua (+2), Cantabria, Madrid y Asturias (+1, respectivamente).

CARRETERAS SECUNDARIAS

Pese a que los accidentes mortales han descendido tanto en vías de alta capacidad como en carreteras convencionales, la mayoría de las víctimas mortales han fallecido en vías secundarias (el 80% del total de fallecidos). La salida de vía sigue siendo el tipo de accidente más frecuente, con el 43% de los fallecidos.

El porcentaje de no uso de cinturón de seguridad en los fallecidos en turismo este verano ha sido del 28%. En el caso de los usuarios de bicicleta y ciclomotor, todos los fallecidos utilizaban casco; y en el caso de los motoristas, uno de los fallecidos no hacía uso del mismo.

"La reducción del 12% en las víctimas mortales este verano es una buena noticia, pero no nos llena de satisfacción. Es solo un estímulo para redoblar los esfuerzos en tomar más medidas y en concienciar a la ciudadanía", dijo el ministro Zoido durante la presentación de los datos.

El titular de Interior se congratuló de que estos datos positivos se sumen a los del conjunto de lo que va de 2017, con 775 víctimas mortales, 23 menos que en el mismo periodo de 2016.

