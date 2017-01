(AMPLIACIÓN) TRÁFICO. ARRANCA UNA NUEVA CAMPAÑA DE VIGILANCIA DEL TRANSPORTE ESCOLAR

- En 2015, 27 autobuses escolares se vieron implicados en accidentes, en los que resultaron heridos nueve ocupantes. La Dirección General de Tráfico (DGT) inició este lunes una nueva campaña de vigilancia sobre autobuses destinados al transporte escolar, en la que los agentes verificarán el uso del cinturón de seguridad, velocidad, autorizaciones y documentos tanto del vehículo como del conductor, y tiempos de conducción y descanso, y realizarán control de alcohol y drogas. La campaña durará hasta el próximo viernes 20 de enero.









Según los datos facilitados por la DGT, cada día unos 230.000 alumnos utilizan el autobús escolar para ir al colegio y volver a casa en España. En 2015, los autobuses escolares se vieron implicados en 27 accidentes (14 en vías interurbanas y 13 en urbanas), en los que no falleció ninguna persona aunque nueve ocupantes resultaron heridos.

El director general de Tráfico, Gregorio Serrano, ha manifestado que “este tipo de transporte, muy sensible a los accidentes por la trascendencia que tienen y por la edad de los afectados, goza de una seguridad mayor que otros medios, y para conservar el actual nivel seguiremos desarrollando campañas de concienciación que mantengan alerta tanto a usuarios como a conductores, padres y colegios”.

Desde hoy hasta el viernes los autocares dedicados al transporte de escolares serán objeto de un incremento de la vigilancia especial por parte de los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, dentro de las campañas de seguridad vial que anualmente realiza la DGT para prevenir la accidentalidad en este tipo de transporte.

Las inspecciones que realizarán los agentes consisten en un primer control de carácter administrativo sobre las autorizaciones y documentos que deben tener dichos vehículos para la correcta prestación del servicio.

También verificarán que las condiciones técnicas y elementos de seguridad del vehículo son los que exige la normativa, así como los requisitos especiales que debe cumplir el propio conductor, como son el permiso de conducción, los tiempos de conducción y descanso.

Además, controlarán que los conductores circulan a la velocidad permitida y que no hacen uso del teléfono móvil u otros aparatos que supongan distracción, ya que ambos factores, velocidad y distracción, son las principales causas de los accidentes en los que están implicados este tipo de vehículos.

También se incrementarán los controles de alcohol y drogas entre los conductores.

Debido a la importancia que tiene el cinturón de seguridad en caso de accidente, se prestará especial atención a su uso en aquellos autobuses escolares que los lleven instalados. Actualmente más del 60% de este tipo de vehículos equipan ya los cinturones de seguridad. La DGT recuerda que desde octubre de 2007 se deniega la matriculación a cualquier autobús que no lleve instalados estos sistemas de retención.

Como es habitual en este tipo de campañas, también se ha invitado a los municipios de más de 20.000 habitantes a sumarse a la misma, de modo que la vigilancia de este tipo de transporte sea tanto en zona urbana como en interurbana.

Según un estudio elaborado por la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil sobre accidentalidad y lesividad de los vehículos dedicados al transporte escolar, la gran mayoría de los accidentes ocurren en vías convencionales (el pasado año el 65% ocurrieron en esta clase de vías), el tipo de accidente más frecuente es la colisión fronto-lateral y la distracción y la velocidad inadecuada aparecen como factores concurrentes más frecuentes.

