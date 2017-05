(AMPLIACIÓN) TRÁFICO RETIRARÁ EL CARNÉ Y ENVIARÁ A SANIDAD A LOS CONDUCTORES ADICTOS A ALCOHOL O DROGAS

- Aprueba un plan para proteger a los ciclistas. La Dirección General de Tráfico (DGT) actuará con más ‘mano dura’ contra los conductores reincidentes que hayan dado positivo a alcohol o drogas dos veces en un plazo de dos años, de forma que les retirará el carné e informará de esta situación a los servicios sanitarios para que les hagan un examen que certifique que han perdido las actitudes psicofísicas para conducir.

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, anunció esta medida este martes al inicio de una reunión urgente del Comité de Seguridad Vial, formado por el equipo directivo de la Dirección General de Tráfico (DGT) y los mandos de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil (ATGC).

A ella, celebrada en Madrid, asistieron el director general de Tráfico, Gregorio Serrano, y el general jefe de la ATGC, Benido Salcedo, entre otros, y fue convocada para aprobar un plan especial de protección y seguridad para vías ciclistas con el fin de reducir la accidentalidad de este tipo de medio de desplazamiento.

Zoido enumeró un paquete de medidas destinadas a proteger a los ciclistas y destacó dos de ellas, que se aplicarán independientemente de si hay usuarios de bicicletas afectados en accidentes y que tienen un respaldo legal en el Reglamento General de Conductores, pero Tráfico pretende aplicarlas con mayor rigurosidad en todos los casos.

Una de ellas se refiere a los conductores reincidentes al haber dado positivo dos veces en dos años en controles de alcohol o drogas. Entonces, las jefaturas provinciales de Tráfico declararán la pérdida de la vigencia del carné de conducir por falta de aptitudes psicofísicas y remitirán a la autoridad sanitaria estos casos para que evalúen si, como comentó Zoido, los conductores “tendrán que someterse a un examen” para detectar si “están afectados por esa enfermedad”, en el sentido de que son adictos al alcohol o las drogas.

Zoido subrayó que “hasta hoy” se aplica estos supuestos a las personas mayores o a las que una enfermedad repercute en las condiciones psicofísicas para conducir.

Además, Zoido comentó que cuando un conductor ha cometido una infracción en las normas de tráfico y no es condenado en la vía penal, tendrá una sanción administrativa. “Cuando, habiendo un accidente y después de instruirse un procedimiento en la esfera judicial, si el juez considera que no es constitutivo de delito, se iniciará la via administrativa, siempre que no hubiese prescrito para que, aunque no sea constitutivo de delito, sea objeto de una sanción administrativa”, añadió.

OTRAS MEDIDAS

Por otro lado, Zoido indicó que al Ministerio del Interior le preocupa “mucho” el repunte de accidentes de ciclistas de este año (ya van tres fallecidos más que en 2016) y destacó que hay que “dar respuesta” a estas situaciones.

Zoido comentó que existen “56 rutas seguras para ciclistas” y otras 49 están identificadas y pendientes de ser señalizadas con el fin de reducir la accidentalidad entre los usuarios de la bicicleta y advertir a los conductores de que extremen la precaución al volante.

Recalcó que Interior puso en marcha la campaña ‘Almas ciclistas’ y prepara otra basada en testimonios reales de usuarios de la bicicleta que han sufrido accidentes o de familiares de víctimas, y que se difundirá antes del próximo verano sobre todo en televisión y radio.

También se fomentará el uso de mensajes en paneles de información variable de las carreteras, sobre todo los sábados y los domingos por la mañana, momentos donde hay más ciclistas en las vías, y en los que se recordarán normas como respetar la distancia de seguridad de 1,5 metros entre coche y bicicleta.

Por último, Zoido comentó que se reforzará la presencia de guardias civiles en las carreteras secundarias durante los fines de semana y se aumentarán en 100.000 los controles de alcohol y en 30.000 los de drogas, y se elaborará un estudio de la accidentalidad de los ciclistas en los últimos años.

