(AMPLIACIÓN) MÉNDEZ DE VIGO INSISTE EN REFORZAR LA ALTA INSPECCIÓN, PARA DOTARLA DE "MAYOR CAPACIDAD DE REACCIÓN"

- Promete hacerlo dentro del pacto de Estado. El ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, declaró este miércoles que el Estado "solo tiene derecho a ejercer la Alta Inspección educativa si las comunidades autónomas, que son las que en primera instancia tienen esta competencia, no actúan", y abogó por reforzar este órgano para dotarle de mayor "capacidad de reacción".

En su comparecencia ante la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados, donde se negocia un pacto de Estado Social y Político por la Educación, el ministro se mostró partidario de "reflexionar sobre este tema", ya que, a su juicio, esta institución "es solo subsidiaria y poco accesible para requerirla en primera instancia".

"Mi impresión es que tiene poca capacidad de reacción inmediata y depende de la buena voluntad de las comunidades autónomas", y por eso defendió reforzar sus competencias.

En la actualidad, las facultades de inspección corresponden a las comunidades autónomas, y son estas quienes deben ejercerlas, pues así lo recogen la Constitución y los distintos Estatutos. Según Méndez de Vigo, el ministro de Educación "puede hacer muy poco en este terreno y creo que habría que cambiarlo, pero no por el caso concreto de una comunidad autónoma".

Explicó que la Alta Inspección del Estado solo puede realizar una intervención subsidiaria, "que está perfectamente reglada en la ley", y que implica primero dirigirse a la consejería de turno, intentar ponerse de acuerdo y, si no es posible, solo le queda actuar en los tribunales. "Algunos pensamos que esto se puede mejorar, vamos a realizar propuestas y veamos si tienen consenso", subrayó el ministro. "¿Significa esto que queremos crear un cuerpo policial?, claro que no", señaló Méndez de Vigo, que abogó por buscar un consenso dentro de la subcomisión que negocia el pacto educativo "con naturalidad y tranquilidad, sin ponerse a la defensiva".

BUENA VOLUNTAD

Por ello, lamentó que algunos grupos hayan presentado iniciativas legislativas para "sacar los temas que le interesan del pacto", en referencia a la proposición de ley de Ciudadanos sobre la creación de una Agencia independiente en sustitución de la actual inspección.

"Yo entiendo que los grupos quieran poner ante la opinión su postura en ciertos temas", pero una vez hecho esto les pido que lo aparquen como prueba de buena voluntad". "Los pactos se conciben como paquetes, y si empezamos a desgajar aquello que nos interesa, será mucho más difícil llegar a acuerdos", recalcó. Por su parte, se comprometió a incluir cualquier reforma del sistema de Inspección en el citado pacto educativo.

La portavoz de Educación de Ciudadanos, Marta Martín, rechazó que la Alta Inspección tenga solo carácter subsidiario y sostuvo que "esta es también ejecutiva" pero que no siempre actúa. De ahí su propuesta de ley, pues la política educativa "ha de seguir adelante".

en su intervención, el diputado del PNV Joseba Aguirretxea se preguntó "para qué quieren reformar la inspección", y acusó de querer invadir competencias a quienes así opinan.

La diputada del PSOE Luz Martínez Seijo defendió la labor de estos inspectores, pero se opuso a "crear un cuerpo policial para controlar a los profesores y la autonomía de los centros".

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso