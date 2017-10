(AMPLIACIÓN) MÁS DE 70.000 ALUMNOS CON POCOS RECURSOS NO PUEDEN ACCEDER A UNA BECA POR INCUMPLIR REQUISITOS ACADÉMICOS

Google Plus

- Los rectores tachan de "injusto" el modelo introducido por Wert. Más de 70.000 universitarios cada curso se han quedado sin poder solicitar una beca general del Ministerio de Educación a pesar de cumplir los requisitos económicos, ya que incumplen los académicos que estableció la reforma que impulsó el anterior titular del ramo, José Ignacio Wert.

En el ejercicio 2012-2013, el nuevo modelo de becas cambió la composición de las ayudas y fijó mayores exigencias a la hora de acceder a ellas (un 5,5 para la gratuidad de la matrícula y un 6,5 para la beca salario), lo cual "deja fuera a muchos estudiantes", según el informe 'La Universidad española en cifras' 2017, presentado este lunes por CRUE-Universidades Españolas en Madrid, que analiza el curso 2015-2016.

En rueda de prensa, el presidente de la Conferencia de Rectores, Segundo Píriz, tachó el sistema de "excluyente e injusto", e instó a modificarlo de inmediato.

"España tiene uno de los sistemas de becas más débiles de Europa" y su inversión es entre la mitad y un tercio de la de los países de la OCDE.

El esfuerzo inversor se ha reducido un 11%, abundó Píriz. "Necesitamos más y mejores becas para nuestros estudiantes" y añadió que "si nuestras universidades piden un 5 para aprobar, lo lógico es que esta sea la nota de acceso a las becas".

El estudio explica que "el universo" de quienes pueden optar a una beca se ha contraído debido a la reforma y, de hecho, en el curso 2015-2016, el 6,9% de los alumnos de nuevo ingreso no pudieron solicitar la exención de las tasas de matrícula por presentar calificaciones inferiores a 5,5 puntos. Del mismo modo, el 14,9% de los becarios que sí tenían nota suficiente como para acceder a la gratuidad, se quedaron sin solicitar ayudas complementarias por los mismos motivos.

MÁS BENEFICIARIOS, MENOS CUANTÍAS

El vicepresidente de CRUE-Universidades españolas, Juan Juliá, subrayó que el porcentaje de becarios ha aumentado estos años "debido a la crisis", al pasar del 19 al 23%, aunque la cuantía media de las ayudas complementarias, "las que realmente garantizan la equidad", ha caído un 23%.

Agregó que esto resulta "especialmente grave" en el caso de los beneficiarios con mayor necesidad económica, es decir, aquellos que se encuentran por debajo del umbral 1 (14.600 euros anuales para una familia de cuatro miembros), que han visto reducida la dotación media de sus becas a más de la mitad (son el 49%).

Además, la financiación media por becario (2.649 euros) ha retrocedido a niveles del curso académico 2006-2007, "muy lejos" de los 3.256 euros del curso 2012-2013. Si se descuenta la compensación a las universidades por la gratuidad de la matrícula, la media se queda en torno a los 1.600 euros.

Por otra parte, recalcó que España "sigue entre los países de Europa con los precios universitarios más caros", pese a la ligera reducción del curso pasado.

"Es el cuarto país más caro en cuanto a los grados y el quinto si atendemos a los másteres".

NO SOBRAN UNIVERSIDADES

Según Píriz, en España "ni sobran universitarios ni universidades", y de hecho, "necisitamos duplicar el número de estudiantes de máster en los próximos años". Hay un 9% de alumnos de máster frente al 21% de media en la OCDE, y un 47% de la población en edad laboral estudia algún grado, frente al 57% en la OCDE.

La demanda de estudios es por tanto algo inferior a la de la de nuestros vecinos, apuntó. Píriz lamentó que desde el inicio de los recortes, la universidad española ha perdido 11.000 empleos y "los rectores vemos con preocupación el rápido envejecimiento de las plantillas".

Por último, vinculó la posición de las universidades en los ranking Sanghai y Times a la inversión de sus respectivos Estados en I+D, y declaró que con las caídas desde 2010 "no sé cómo pretenden que estemos entre las 200 mejores".

