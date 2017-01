(AMPLIACIÓN) MUEREN 1.160 PERSONAS EN LAS CARRETERAS EN 2016, EL PRIMER REPUNTE DESDE 2003

- La DGT revisará toda su estrategia de seguridad vial con un nuevo paquete de medidas . Un total de 1.160 personas perdieron la vida en las carreteras españolas en 2016, lo que supone la cifra más elevada desde 2012 y el fin de 12 años de descenso continuado de la mortalidad, puesto que entre 2003 (3.993 muertos) y 2015 (1.131) se produjo una reducción de 2.862 víctimas mortales en el periodo de mayor caída de la siniestralidad desde que la Dirección General de Tráfico (DGT) comenzara en 1960 a registrar datos de accidentes.

Con estos datos, la Dirección General de Tráfico (DGT) llevará a cabo una “profunda, amplia y extensa revisión” de su estrategia de seguridad vial; impulsará una “profunda reforma” de la ley de seguridad vial y de los reglamentos de circulación, conductores y vehículos; desarrollará planes interministeriales y con las comunidades autónomas y los ayuntamientos, y promoverá más educación y formación vial.

Así lo anunció este martes el director general de Tráfico, Gregorio Serrano, tras presentar en Madrid el balance de accidentes ocurridos el año pasado en las vías interurbanas, con datos provisionales contabilizados a un máximo de 24 horas de los siniestros.

Serrano señaló que en 2016 hubo 1.038 accidentes mortales (15 más que en 2015), en los que fallecieron 1.160 personas (+29) y otras 5.067 resultaron heridas y necesitaron ser hospitalizadas (+209), y subrayó que el año pasado se produjeron 18,6 millones de desplazamientos por carretera más que en 2015 y el parque de vehículos se incrementó en 686.000.

Por comunidades autónomas, la mortalidad en carretera subió en la Comunidad Valenciana (+19), Galicia (+15), Andalucía (+14), Castilla-La Mancha (+11), Baleares (+9), Murcia (+8), Asturias (+7), La Rioja (+6), Extremadura (+3) y Aragón (+1), mientras que bajó en Cataluña (-23), Castilla y León (-20), Cantabria (-7), Comunidad de Madrid (-6), País Vasco (-5), Navarra (-2) y Canarias (-1).

Por provincias, los principales ascensos se produjeron en Las Palmas y Sevilla (+12); Castellón, Lugo y Soria (+11), y Almería, Baleares y Toledo (+9), y los descensos más significativos, en León (-19), Santa Cruz de Tenerife (-13), Guipúzcoa (-12) y Lleida y Tarragona (-10).

DESCENSO DESDE AGOSTO

Serrano destacó que la siniestralidad llegó a su “pico” el pasado mes de agosto, cuando se registraron 69 fallecidos más respecto a los ocho primeros meses de 2015, mientras que desde entonces se produjo un descenso de 39 muertos en el número de víctimas mortales en comparación con el cuatrimestre de septiembre a diciembre del año pasado.

Por tipos de vía, las carreteras convencionales aglutinaron el 75% de los fallecidos (-3% respecto a 2015) y las autopistas y autovías el 25% restante (+3%). En cuanto al tipo de usuario, el número de muertos aumentó en los que viajaban en turismo (+34), autobús (+16) y camión de menos de 3.500 kilos (+10), así como los peatones (+5), y se redujo en los que iban en furgoneta (-11), bicicleta y moto (-10), ciclomotor (-6) y camión de más de 3.500 kilos (+4).

Por grupos de edad, los principales aumentos se registraron en el de 45 a 54 años (+38), seguido del de 15 a 24 años (+14), el de más de 84 (+13) y el de 55 a 64 años (+10), mientras que bajó en el de 65 a 74 años (-23), el de 25 a 34 (-22), el de 75 a 84 (-8) y el de 35 a 44 (-1), en tanto que el de hasta 14 años se mantuvo estable.

Respecto al uso de los elementos de seguridad en los vehículos, se detectaron descensos en la mortalidad por no llevar el casco entre los ciclistas (-9), los motoristas (-6) y los ciclomotoristas (-3); el cinturón de seguridad (-3) y el sistema de retención infantil (-1).

Los principales factores que contribuyeron a los accidentes mortales o graves en 2016 fueron la distracción (28%), la velocidad inadecuada (21%), no respetar la prioridad (9%) y el cansancio o el sueño (8%), mientras que un 11% los conductores implicados en los accidentes mortales dieron positivo en alcohol y el mismo porcentaje en drogas.

La antigüedad media de los vehículos en los que viajaban los fallecidos era de 13,6 años en el caso de los coches; 11,1 en las furgonetas y 9,5 en las motocicletas.

MEDIDAS

Por otro lado, Serrano señaló que este lunes por la tarde se reunió con el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, del que destacó que está “especialmente sensibilizado” con la siniestralidad en las carreteras, y le ordenó poner en marcha varias medidas.

Entre ellas está la elaboración de “un plan urgente de medidas contra la siniestralidad” en el plazo de un mes, que Serrano detallará en una comparecencia ante la Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible del Congreso de los Diputados.

Además, Serrano indicó que Tráfico hará en el primer trimestre de este año “una profunda, amplia y extensa revisión de toda la estrategia de seguridad vial”, en vigor desde 2011 y vigente hasta 2020, lo que realizará conjuntamente con la Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible del Congreso, y el Consejo Superior de Tráfico y Seguridad Vial. Ello supondrá la revisión de la ley de seguridad vial que acarreará, según Serrano, “una profunda reforma” de los reglamentos de circulación, vehículos y conductores.

Otra medida es la elaboración de planes interministeriales junto con cinco departamentos: Fomento; Educación, Cultura y Deporte; Empleo y Seguridad Vial; Economía, Industria y Competitividad, y Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. A ello se añaden posibles acuerdos interterritoriales con las comunidades autónomas y con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Recalcó que Tráfico también trabajará en “planes especiales de mejora de la educación vial” junto con las asociaciones de víctimas de accidentes de tráfico con el fin de mejorar la formación de los conductores, lo cual tendrá un reflejo presupuestario en la DGT.

Serrano indicó que Tráfico tiene el “compromiso firme de trabajar para reducir el número de fallecidos en nuestras carreteras” con objetivos “ambiciosos” y pidió “el apoyo de todos: grupos políticos, agentes sociales, asociaciones del sector, víctimas y los ciudadanos en general”.

No obstante, Serrano aclaró que en ese paquete de medidas no habrá “retoques” en las cuantías de las sanciones ni habrá más radares en las carreteras.

