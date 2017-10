(AMPLIACIÓN) CASI EL 30% DE LAS MUJERES ESPAÑOLAS ENTRE 61 Y 75 AÑOS PADECE DIABETES

Google Plus

- Según la Fundación para la Diabetes y la Asociación Diabetes Madrid. La Fundación para la Diabetes y la Asociación Diabetes Madrid señaló este miércoles que casi el 30% de las mujeres españolas entre 61 y 75 años padece diabetes. Son datos que se expusieron durante la presentación de la 6ª Carrera y Caminata Popular por la Diabetes y ExpoDiabetes que tendrá lugar el domingo 19 de noviembre.

Según estas entidades, esta carrera será el mayor acontecimiento solidario en España sobre esta enfermedad, que afecta a más de 5,3 millones de personas en nuestro país, de las que el 43% está sin diagnosticar. Este evento, además, supone el broche final a todas las actividades conmemorativas en torno al Día Mundial de la Diabetes (14 de noviembre), cuyo lema este año es 'Mujer y Diabetes'.

Según la Federación Internacional de Diabetes (FID), actualmente hay más de 199 millones de mujeres en el mundo que viven con diabetes. De hecho, la diabete es la novena causa de muerte entre mujeres en el mundo y provoca 2,1 millones de muertes cada año.

Así, tal y como indicó durante la presentación Mercedes Galindo, enfermera especializada en educación diabetológica en el Hospital Universitario Clínico San Carlos de Madrid, “se prevé que en 2040 la población femenina a nivel mundial ronde los 300 millones de mujeres, 100 millones más que en la actualidad”.

Por otra parte, datos del estudio 'di@bet.es', realizado por el Centro de Investigación en Red sobre Diabetes y Enfermedades Metabólicas (Ciberdem) muestran que el 29,8% de las mujeres entre 61 y 75 años padece diabetes, cifra que asciende hasta el 41,3% una vez superados los 75 años. También cabe destacar que entre los 15 y los 34 años hay un 17% más de mujeres que padece diabetes en relación a la cifra de hombres con esta enfermedad.

“Hay que tener en cuenta que el retraso en descubrir que se padece diabetes implica que cuando por fin se diagnostica la enfermedad, el 50% de los pacientes ya presenta alguna complicación”, indicó Mercedes Galindo.

“El diagnóstico precoz", añadió, "no es cuestión de sexos, cuanto antes se diagnostique la diabetes, antes prevenimos sus posibles complicaciones y más eficaz será el tratamiento si aparecen. Pero si el diagnóstico temprano es una prioridad para todas las personas, aún lo es más en el caso de las mujeres, ya que tienen mayores dificultades de acceso a los sistemas de salud en muchas partes del mundo, pero también en nuestro país”.

Según estas dos asociaciones, las mujeres con diabetes tipo 2 son casi 10 veces más propensas a padecer enfermedad coronaria que las mujeres sin esta condición. Igualmente, la mitad de los casos de hiperglucemia ocurren en mujeres de menos de 30 años. Aproximadamente 1 de cada 7 nacimientos se ve afectado por la diabetes gestacional (DMG), una amenaza grave y desatendida para la salud materno infantil.

DIABETES GESTACIONAL

“Muchas mujeres con diabetes gestacional experimentan complicaciones perinatales relacionadas con el embarazo, como presión arterial o bebés de gran peso. Por otro lado, aquellas que padecen diabetes tipo 1 corren un mayor riesgo de aborto temprano o malformaciones si su control es inadecuado o no existe”, explicó Mercedes Galindo.

“Además, casi la mitad de las mujeres con diabetes gestacional desarrollará más adelante diabetes tipo 2 entre los cinco y diez años después del nacimiento. Según los datos, a nivel mundial, dos de cada cinco mujeres con diabetes están en edad reproductiva, lo que equivale a 60 millones de mujeres, una cifra nada desdeñable”, añadió.

Además, una situación socioeconómica desfavorecida o la obesidad también “son factores de riesgo para padecer diabetes que se dan en mayor forma entre la población femenina, al igual que también afectan en un peor control de la enfermedad y en una menor adherencia al tratamiento".

La carrera que persigue visibilizar esta enfermedad contará en su sexta edición con una asistencia aproximada de 4.000 corredores. Como en años anteriores, el principal objetivo de este evento deportivo es llamar la atención de los ciudadanos para recordar la importancia de realizar actividad física de forma regular para prevenir la diabetes tipo 2 entre la población en general y ejercer un mejor control de la diabetes tipo 1 y 2 entre quienes la padecen.

En palabras de Ana Mateo, gerente de la Fundación para la Diabetes “es fundamental alertar a la población sobre el progresivo y preocupante incremento de los casos de diabetes en España. Por ello, uno de nuestros objetivos es aumentar el conocimiento global sobre esta enfermedad y fomentar la práctica de actividad física como la mejor forma de prevención de la diabetes tipo 2, y para evitar las complicaciones derivadas en los casos tipo 1 y tipo 2”.

“Estamos convencidos de que esta Carrera sirve además de ejemplo y motivación para los más de cinco millones de personas con diabetes. Por ello, queremos animar a todas las personas, independientemente de su edad o condición física a unirse a la Marea Azul, a retar a la diabetes y apoyar este encuentro solidario”, agregó.

Por su parte, la vicepresidenta de la Asociación Diabetes Madrid, Pilar Martínez, aseguró que “debemos hacer hincapié en la necesidad de sensibilizar a la sociedad en general sobre el papel positivo que tiene la actividad física continuada en la diabetes”.

“Por un lado, porque es una herramienta de gran eficacia para prevenir la diabetes tipo 2 controlar la diabetes tipo 1 y 2 en aquellos que ya la padecen. Pero también hay que llamar la atención para que la opinión pública conozca que la diabetes no supone ningún impedimento para hacer ejercicio o practicar deporte de competición al más alto nivel, simplemente hay que elegir el deporte adecuado, controlar la duración y la intensidad del ejercicio”, concluyó.

