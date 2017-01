(AMPLIACIÓN) LA MINISTRA DE SANIDAD ACLARA EN EL SENADO QUE "NO SE INCREMENTARÁ EL COPAGO"

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, aclaró este jueves en el Senado que "no está en la agenda del Gobierno incrementar el copago".

Montserrat comenzó su turno de réplica en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales de la Cámara Alta hablando sobre el copago, ya que por esta cuestión fue preguntada por varios senadores tras haber afirmado en una entrevista que habría que revisar el actual sistema de copago.

Además de negar que se vaya a incrementar el actual copago, lamentó que sus palabras "hayan podido ser malinterpretadas o es que no me he explicado bien".

Sin embargo, esta explicación no pareció satisfacer al senador socialista José Martínez Olmos, porque volvió a insistir a la ministra sobre el copago. "Salgo con las mismas dudas que cuando entré a esta comisión. ¿Van a subir el copago a los pensionistas que ganan más de 18.000 euros? Tiene que dar una respuesta, porque sus palabras han generado polémica y alarma social".

La ministra, por su parte, defendió el decreto que en el año 2012 aprobó el Gobierno del PP y que incluye el copago farmacéutico para los pensionistas, que calificó de "más justo, porque no se paga en función de la edad, sino de la renta", y recordó que los parados de larga duración no pagan ahora por sus medicamentos.

Asimismo, explicó que desde la entrada en vigor del citado decreto "ha aumentado el consumo de génericos más de 14 puntos y el almacenamiento de medicamentos que hacían las familias en sus hogares se ha reducido un 33%".

"El copago tiene 50 años de historia en España. Este sistema se introdujo en 1967, en 1978 se reformó y 32 años después se ha vuelto a cambiar el modelo de prestación", dijo, para lograr la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud.

Asimismo, expuso que hay copago sanitario en muchos países europeos, como "Alemania, Austria, Finlandia, Francia, Noruega y Suecia", entre otros, en los que los ciudadanos tienen que pagar "hasta por ir a las urgencias".

Sobre el Plan de la Hepatitis C, que puso en marcha su antecesor en el cargo, Alfonso Alonso, subrayó que se han dedicado ya más de 1.700 millones de euros y que "hoy, más de 65.000 pacientes tratados están libres de la enfermedad", hecho este cuestionado por Martínez Olmos, quien dijo que "falta trasparencia" para saber cómo están los enfermos.

Sobre la actual epidemia de gripe, Montserrat señaló que "las comunidades autónomas están preparadas ante el aumento de la demanda de atención sanitaria en este periodo", porque disponen de recursos y planes específicos para atender a los ciudadanos.

Por último, la ministra informó a los senadores de que su departamento quiere promover "un plan para reducir las listas de espera siempre desde nuestras funciones de coordinación y desde el pleno respeto a las competencias".

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso