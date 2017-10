(AMPLIACIÓN) EL GOBIERNO ASEGURA QUE EL CESE DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN SOBRE DISCAPACIDAD RESPONDE A DUPLICIDADES

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad informó este lunes de que el cese del Servicio de Información sobre Discapacidad (SID) por parte del Estado responde a su intención de “evitar duplicidades”, aunque reconoció que su trabajo “era estupendo” en la gestión de documentación sobre cuestiones de discapacidad.

El director general de Políticas de Apoyo a la Discapacidad, Borja Fanjul, explicó a Servimedia que el SID -servicio que se prestaba junto a la Universidad de Salamanca- ya no cuenta con financiación estatal porque el convenio vencido en 2016 no se ha renovado. "Ese presupuesto se ha dedicado a dar satisfacción a las demandas de varias entidades", explicó.

"El servicio ahora mismo no sabemos si lo vamos a poder mantener, no hemos cerrado la página web pero nos hemos quedado sin personal”, denunció la semana pasada Borja Jordán de Urríes, investigador del Instituto Universitario de Integración en la Universidad y que ejercía funciones de coordinación del SID.

En 2015, la asignación del Gobierno a este servicio era de 139.886,56 euros, un dinero que cubría la mayoría de sus gastos de funcionamiento y pagaba a los cuatro trabajadores de los que disponía, que han cesado.

Desde el Ministerio explicaron que “no se ha recortado nada”, puesto que “ese presupuesto se ha dedicado a dar satisfacción a las demandas de otras entidades” a fin de evitar duplicidades en un mismo servicio que ya se ofrece desde el Observatorio Estatal de la Discapacidad.

