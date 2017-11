(AMPLIACIÓN) DISCAPACIDAD. LA INICIATIVA PARA PERMITIR EL VOTO DE TODAS LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD SE DEBATIRÁ EN LA COMISIÓN CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO

La Mesa del Congreso de los Diputados ha decidido que la proposición de ley que reclama que se permita el voto a todas las personas con discapacidad será finalmente debatida en la Comisión Constitucional y no en la Comisión para las Políticas Integrales del Congreso de los Diputados, tal y como pidió el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi).

Esta proposición, que fue tomada en consideración por unanimidad la semana pasada por el Pleno de la Cámara Baja defiende la supresión de los apartados ‘b’ y ‘c’ de la Loreg que establecen que carecen de derecho de sufragio “los declarados incapaces en virtud de sentencia judicial firme, siempre que la misma declare expresamente la incapacidad para el ejercicio del derecho de sufragio” y “los internados en un hospital psiquiátrico con autorización judicial, durante el período que dure su internamiento siempre que en la autorización el juez declare expresamente la incapacidad para el ejercicio del derecho de sufragio”, respectivamente.

La semana pasada el movimiento asociativo de la discapacidad pidió que esta proposición fuese debatida en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso y no en la Subcomisión para la reforma electoral de la Comisión Constitucional porque su tramitación sería más lenta e iría en bloque con el resto de reformas de la Loreg, pudiendo no encontrarse el consenso necesario.

La diputada de Unidos Podemos–En Comú Podem–En Marea Maria Teresa Arévalo lamento, en declaraciones a Servimedia, que esta proposición no vaya finalmente a la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad, ya que hubiese sido una “buena oportunidad” de aprovechar la capacidad legislativa de esta Comisión.

En este sentido, defendió que "al igual que el Pacto de Estado en Materia de Violencia de Género se debatió en el seno de la Comisión de Igualdad y no en la Comisión de Interior, esta proposición debería haberse tramitado en nuestra comisión".

Por su parte, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Joan Ruiz, afeó a Ciudadanos y PP no permitir que esta proposición se debata en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad, al aliarse en la votación.

Por otro lado, el portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad, Diego Clemente, indicó a esta agencia que, personalmente ”prefería que se hubiese debatido en nuestra Comisión”, aunque señaló que “los letrados habrán considerado que es mejor tramitarla en esta subcomisión”, teniendo en cuenta los aspectos jurídicos a modificar.

Asimismo, pidió que, aunque “puede que su tramitación sea más lenta”, se vea esta tramitación “como una oportunidad” para “lograr la ley electoral que sea vanguardia de la accesibilidad”, y así se traten aspectos como la accesibilidad cognitiva.

Finalmente, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en esta comisión, Ignacio Tremiño, mandó un mensaje tranquilizador al movimiento asociativo de la discapacidad, puesto que aseguró que está proposición, aunque se debata en esta subcomisión, “no formará parte del paquete de la reforma de la ley electoral”, sino que “se debatirá de forma aislada” y además, será “el siguiente punto a debatir en esta subcomisión”.

