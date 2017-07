(AMPLIACIÓN) MÁS DE 80.000 CONDUCTORES FUERON CONDENADOS EN ESPAÑA EN 2016

Google Plus

- El 62,5% por estar bajo los efectos del alcohol o las drogas. El año pasado se dictaron en España un total de 80.831 sentencias condenatorias contra conductores por infringir el Código Penal en materia de seguridad vial, de las que el 62,5% (exactamente, 50.552) corresponden al delito de conducción bajo los efectos del alcohol o de las drogas y un 31,7% (25.652) por manejar un vehículo sin el permiso de conducir por no haberlo tenido nunca, pérdida total de puntos o decisión judicial.

El fiscal de sala coordinador de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, y el fiscal adscrito a esa sala, Mario Sanz, ofrecieron estos datos este jueves en una rueda de prensa en Madrid, en la que dio a conocer las principales cifras de 2016 sobre las consecuencias penales que tienen para los conductores incumplir las normas de tráfico.

Vargas señaló que el año pasado hubo 80.831 sentencias condenatorias a conductores por delitos relacionados con la seguridad vial, esto es, un 2,9% menos respecto a las 83.283 de 2015. La mayoría de las condenas se dieron en Cataluña (14.676), Andalucía (13.872), Comunidad de Madrid (10.734) y Comunidad Valenciana (10.037).

Destacó que una buena parte de las condenas se deben a la conducción por encima de los límites permitidos de alcohol o bajo los efectos de las drogas, exactamente 50.552, un 3,8% menos que en 2015. En segundo lugar se sitúan las sentencias condenatorias por no tener en vigor el carné de conducir (25.652, una cifra prácticamente estable respecto al año anterior).

Las condenas a los conductores suponen un 32% del total de las dictadas por los tribunales españoles por cualquier clase de delitos y el ámbito de las diligencias urgentes o juicios rápidos es donde se presentaron el año pasado la mayoría de las acusaciones (63.844 de un total de 79.463).

DESCENSO DESDE 2012

La cifra de sentencias condenatorias del año pasado es la más baja del último lustro, ya que en 2012 se dictaron más de 97.000, en 2013 bajó a 83.000, en 2014 subió a 92.000 y en 2015 volvió a descender a cerca de 83.000.

Vargas subrayó que actualmente se produce “una estabilización” en el número de conductores condenados, aunque destacó que es “muy difícil de precisar” por qué. No obstante, indicó que el año pasado descendieron los controles de alcoholemia y subieron los de drogas. Respecto de estos últimos, dijo que se hicieron alrededor de 60.000 test y uno de cada tres conductores dio positivo.

El informe de la Fiscalía dirigida por Vargas señala que casi el 90% de las condenas dictadas el año pasado por delitos relacionados con la seguridad vial fueron de conformidad y con un porcentaje muy alto con cumplimiento inmediato de las 55.148 penas de privación del derecho a conducir y 2.060 pérdidas de vigencia del permiso.

Por último, Vargas comentó que el año pasado aumentó la cantidad de jóvenes de 15 a 24 años fallecidos por accidente de tráfico, por lo que abogó por impulsar la educación vial en elos colegios, la formación para la obtención del carné de conducir y actuaciones encaminadas a la concienciación vial en el marco de una estrategia o plan nacional en este sentido.

