(AMPLIACIÓN) APROBADO POR UNANIMIDAD UN ACUERDO PARA EL PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

- Aunque la oposición presentará votos particulares. La subcomisión del Congreso para la búsqueda de un Pacto de Estado contra la violencia de Género aprobó este lunes por unanimidad el informe que servirá de base para la redacción de dicho documento, según anunció el vicesecretario de Política Social del PP, Javier Maroto.

El dirigente popular realizó estas declaraciones a la salida de la reunión, que se ha prolongado durante más de ocho horas. Según Maroto, se trata de "un pacto histórico y sin precedentes”, con lo que “podemos decir que hoy es un día de enhorabuena para toda la sociedad, para las mujeres y, en especial, para todas las víctimas”.

El acuerdo prevé una dotación de 1.000 millones de euros en cinco años a repartir entre Estado, Comunidades Autónomas y ayuntamientos, que recuperan competencias en este terreno.

Entre las 200 medidas comprendidas en el Pacto, Maroto destacó la inclusión de asignaturas obligatorias y evaluables sobre violencia de género en todas las carreras sanitarias, así como en los estudios de Magisterio, Derecho y Policía; la introducción de materias sobre igualdad en los currículos de Primaria y Secundaria; modificaciones legales para dar mejor cabida a los delitos de violencia de género en Internet, y la concesión de seis meses de prestación de desempleo a las víctimas en paro.

Además, el documento recoge la posibilidad de limitar (mediante informe previo) la dispensa a las víctimas para no prestar declaración contra su agresor, aspecto controvertido sobre el que no existe consenso pleno; evita que los hijos de las víctimas tengan que visitar a los padres maltratadores; mejora la coordinación entre profesionales sanitarios y servicios sociales, y permite a las víctimas acceder a ayudas y asistencia sin necesidad de presentar una denuncia.

En su intervención, Maroto calificó el proceso de negociación de “duro y costoso”, aunque finalmente “nos ha dejado un buen sabor de boca”.

A su juicio, se trata de un pacto sin precedenntes porque “responde a una gran demanda social; es la primera vez que tantos grupos, incluidos los nuevos partidos y los más pequeños, llegamos a un consenso en esta materia, y porque cuenta con una dotación presupuestaria comprometida, que no deja las medidas en el aire”.

RESERVAS DE LA OPOSICIÓN

Los grupos de oposición presentarán no obstante votos particulares al acuerdo, que se debatirá y votará finalmente el próximo viernes en la comisión de Igualdad.

Así, la portavoz del grupo socialista, Ángeles Álvarez, anunció una batería de votos concretos al texto acordado hoy, ya que “hay muchas medidas que no han sido incluidas”.

“Eso no quiere decir que no respaldemos al 100% lo aprobado este lunes”, y se felicitó “por el duro trabajo realizado para empujar al PP a este Pacto”, que el PSOE pedía desde 2014.

La portavoz de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Ángela Rodríguez, avanzó también la presentación de votos particulares, y lamentó que “no podamos hablar de un pacto feminista”.

En su opinión, “se ha perdido una oportunidad para hablar de las violencias machistas y ampliar el foco de protección”, amén de que la capacidad de exigencia de la subcomisión ante el ejecutivo, en cuestiones presupuestarias, por ejemplo, resulta muy limitada.

Sin embargo, se felicitó “por lo bien que hemos trabajado y por la voluntad de consenso de todos”, y mostró su deseo de que las medidas acordadas entren en marcha cuanto antes.

La portavoz de Compromís, Marta Sorlí, destacó a su vez la importancia de contar con una dotación económica, aunque “todavía queda mucho por hacer”.

Finalmente, la representante de Ciudadanos, Patricia Reyes, resaltó que el pacto en Violencia de Género formaba parte de las negociaciones de cara a la investidura, y se mostró satisfecha porque “hemos sido capaces de ir más allá del marco legal”.

El 80% de las víctimas de violencia de Género no denuncian, y por eso “resulta muy imporante trabajar en la educación y en la coordinación de servicios sociales y sanitarios”.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso