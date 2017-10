(AMPLIACIÓN) JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ: “DE TV3 SE VAN LOS TERTULIANOS POR ACOSO Y YO TENGO A 20 EN COLA PARA ENTRAR EN TVE”

- Dice que el programa de Carlos Herrera lo aprobó el Consejo de Administración por unanimidad. El presidente de RTVE, José Antonio Sánchez, aseguró hoy en el Congreso que mientras la televisión autonómica catalana TV3 pierde audiencia y sus tertulianos se van porque se sienten “acosados”, TVE “va para arriba” en Cataluña y “yo tengo en cola a 20 profesionales para ser tertulianos”.

Sánchez compareció ante la Comisión Mixta de Control de RTVE y sus Sociedades, y respondió a varias preguntas de la oposición sobre la cobertura de la convocatoria de referéndum del 1 de octubre y el proceso de independencia en Cataluña.

El responsable de Prado del Rey salió en defensa de la cobertura por RTVE, que calificó de “completísima”, “rigurosa”, “plural” y seria”, y aprovechó para felicitar a los profesionales de la corporación por la “extraordinaria” labor que, a su juicio, están desarrollando en el seguimiento de esta información.

Pero Sánchez fue más allá y en respuesta al diputado de Esquerra Republicana Joan Capdevila comparó la cobertura de la cadena pública estatal con la de TV3 y con las críticas que está recibiendo la autonómica catalana por afinidad con el separatismo.

“Repase las audiencias, y quitando estos días por el movimiento que hay, las de TV3 van para abajo allí (Cataluña) y las de TVE para arriba”, afirmó. Sobre TV3, Sánchez también afeó a la cadena catalana que el Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC) ha denunciado el “mercadeo en el reparto de cargos públicos” en la corporación autonómica a cuenta del nombramiento de su director, que recordó que ha sido “reprobado” por el Parlamento autonómico. “En cambio, yo todavía no he sido reprobado, aunque no quiero dar pistas”, añadió.

“La diferencia entre TV3 y TVE es que en TV3 se están yendo los tertulianos porque se sienten acosados, y yo tengo a 20 profesionales en cola para ser tertulianos. Esa es la diferencia entre su televisión y la mía”, le dijo a Capdevila.

"TVE INTERVENIDA"

Vera, de Unidos Podemos, dijo que la cobertura del 1-0 por TVE fue “una auténtica vergüenza” y, a diferencia de otras cadenas, no emitió especiales y los Consejos de Informativos lo han denunciado. Sánchez le contestó que ese día TVE dedicó cuatro horas al referéndum y afirmó que no ha leído el informe de los Consejos de Informativos porque “tengo mucho trabajo y no tengo tiempo”. “Pero no lo tuvimos que hacer muy mal ese día porque el telediario de mediodía fue líder”.

El presidente de RTVE recordó que la ley obliga a su corporación a mantener una "posición activa" de defensa de los valores de la Constitución, sobre todo del título preliminar de la Carta Magna, remarcó, que habla de la "unión indivisible" de la nación.

El portavoz de ERC denunció la "titánica" tarea que está haciendo TVE para atacar el independentismo y por el PSOE José Zaragoza se remitió a la "falta de pluralidad" en los tertulianos y "doble rasero" en las informaciones sobre el 'procés' que han denunciado los consejos de informativos. Zaragoza dijo que TVE está "intervenida" por un grupo de "censores" y aseguró que el PSOE presentará una enmienda en el Senado contra la "intervención" en TV3 por la vía de 155.

Sánchez le replicó citando unas recientes declaraciones textuales del exministro socialista José Bono: "TV3 es una televisión servil al servicio del Govern, no de Cataluña. TVE es muchísimo más imparcial que TV3".

El presidente de RTVE dijo que los académicos de televisión acaban de elegir en votación secreta al telediario noche de La 1 como mejor informativo del último año.

Por otra parte, en su comparecencia, Sánchez también defendió la cobertura que hizo TVE en la noche de los incendios en Galicia, pese a las críticas de la oposición porque no se cortó en La 1 el estreno del programa de Carlos Herrera.

Precisamente sobre el espacio de Herrera habló Sánchez cuando el diputado del PSOE Ignacio Urquizu le pidió que retire de la parrilla "programas basura" que han sido criticados por comentarios machistas, como el de Javier Cárdenas 'Hora punta'.

Sánchez afirmó que la opinión sobre lo que es "basura" en televisión es plural, pero le recordó que la aprobación del programa de Herrera la aprobó el Consejo de Administración "por unanimidad".

Sánchez habló en la comparecencia del coste para TVE de 393.000 euros en la participación de Eurovisión que ha tenido que revelar RTVE por orden del Supremo. Dijo que ese desembolso es "baratísimo" si se tiene en cuenta que la retransmisión del festival atrajo a un 36,8 de cuota y más de cinco millones de espectadores.

