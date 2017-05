CASI EL 60% DE LOS ALUMNOS DE BACHILLERATO Y FP PIENSA QUE TRABAJARÁ EN EL EXTRANJERO, AUNQUE SOLO EL 16% SE PLANTEA ESTUDIAR FUERA

Google Plus

Solo el 16% de los alumnos de FP y Bachillerato se plantea continuar sus estudios fuera de España, aunque el 59,3% cree que desarollará parte de su carrera profesional en el extranjero. Además, el 27,6% piensa que el puesto de trabjo que desempeñará en el futuro aún no existe.

Así lo revela el informe 'El futuro laboral de los jóvenes' de Fundación AXA y Educa 2020, realizado a partir de una encuesta entre 12.000 adolescentes de 16 a 19 años.

Según el director de la consultora GAD3 (encargada de analizar los datos del estudio), Narciso Michavila, esto indica que aunque la gran mayoría no querría estudiar fuera, casi el 60% son conscientes de que tendrán que “pasar unos años” en el extranjero.

Asimismo, destacó “el déficit de orientación profesional" que existe entre este colectivo, si bien indicó que los estudiantes de FP tienen más claro en qué sector trabajar, pues cuentan con más información frente a los de Bachillerato.

"El alumno de FP ya se ha decantado hacia lo que le gusta y su formación es más práctica", agregó.

Según la encuesta, el 85% de los alumnos de Bachillerato quiere estudiar un grado universitario; el 11% opta por un módulo de FP de grado superior, y sólo un 3% dice que buscará trabajo al finalizar esta etapa educativa.

En cuanto a los estudiantes de FP, más de la mitad quieren continuar estudiando un grado superior; el 9,7% se plantea ir a la Universidad, y casi un tercio (31%) desearía trabajar al terminar el grado medio.

Las titulaciones de la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas son los más elegidos por los encuestados (44%), seguidas de Ciencias de la Salud (23,9%), Ingeniería y Arquitectura (16,7%), Ciencias (10,5%) y Artes y Humanidades (4,8%).

De acuerdo con Michavila, los alumnos de Bachillerato, al no tener clara su carrera profesional, eligen titulaciones polivalentes como Administración y Dirección de Empresas, que se encuentran en la rama de las Ciencias Sociales.

