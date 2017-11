ALFONSO ARMADA, NUEVO PRESIDENTE DE REPORTEROS SIN FRONTERAS EN ESPAÑA

Google Plus

- Sustituye a Malen Aznárez, fallecida el pasado julio. El periodista gallego Alfonso Armada (Vigo, 1958) ha sido elegido presidente de la Sección Española de Reporteros sin Fronteras (RsF), en sustitución de Malén Aznárez, fallecida el pasado 30 de julio.

La elección de Armada, que era vicepresidente de la entidad desde 2012, se ha decidido durante la asamblea extraordinaria de socios de la organización, en la que se ha renovado a la dirección con un respaldo unánime.

La hasta ahora presidenta en funciones, Macu de la Cruz, retoma su cargo de vicepresidenta, mientras que la vacante en la otra vicepresidencia dejada por el nombramiento de Alfonso Armada pasa a ocuparla la periodista de TVE Alicia Gómez Montano. Rosa Meneses, reportera de 'El Mundo', se mantiene como secretaria general de la organización.

El nuevo presidente de RSF en España ha asegurado que acepta con responsabilidad "el difícil reto de estar a la altura de Malén Aznárez, que desempeñó su labor con una pasión admirable".

"Espero que su legado me ilumine ante los desafíos que nos aguardan”, afirmó Armada, quien dijo que los principales objetivos de la nueva dirección serán consolidar a la organización como adalid de la defensa de la libertad de información en España, vincular a un mayor número de periodistas a la misión de RSF España, defender un periodismo basado en la verdad de los hechos y los datos y combativo con las noticias falsas, y afianzar los lazos de la organización con América Latina.

Según informa RsF en un comunicado, este último punto es estratégico en la nueva etapa de dirección porque su creciente visibilidad en los países de habla hispana y los estrechos vínculos que unen al periodismo español con el latinoamericano, enfrentado a situaciones extremadamente complejas, constituyen un terreno lleno de oportunidades de crecimiento.

“Es hora de que los lazos entre Latinoamérica y España se concreten en proyectos fecundos para ambas partes”, subrayó Alfonso Armada, quien cerró su intervención con unos versos de la poeta polaca y premio Nobel de Literatura Wislawa Szymborska, como resumen de la obligación ética que afronta diariamente cualquier periodista: “Ayer me porté mal en el cosmos. Viví todo el día sin preguntar por nada, sin sorprenderme de nada…”.

Alfonso Armada es titulado en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y en interpretación por la Real Escuela Superior de Arte Dramático.

Durante 14 años trabajó para el diario 'El País', cinco de ellos como corresponsal para África, y desde 1999 para 'ABC', donde ha sido corresponsal en Nueva York (1999-2005), director periodístico del Máster ABC/UCM (2009-2015), director del suplemento 'ABC Cultural' (2015-2017) y corresponsal cultural (desde septiembre de este año). Ha cubierto el cerco de Sarajevo, el genocidio de Ruanda y el ataque contra las Torres Gemelas de Nueva York.

Armada fue subdirector de la revista 'Teatra' y es editor y director de la revista digital 'FronteraD'. Ha publicado, entre otros, los libros 'Cuadernos africanos'; 'España, de sol a sol'; 'El rumor de la frontera (Viaje por el borde entre Estados Unidos y México)'; 'Nueva York, el deseo y la quimera'; 'Diccionario de Nueva York'; 'Sarajevo. Diarios de la guerra de Bosnia', y 'El Celta no tiene la culpa', además de teatro ('La edad de oro de los perros / Sin Maldita Esperanza') y poesía en gallego ('Pita velenosa, porta dos azares' y 'TSC. Diario da noite') y en castellano ('Los temporales', 'Fracaso de Tánger' y 'Cuaderno ruso'). Mantiene los blogs 'Lluvia racheada' ('ABC') y 'El mirador' ('FronteraD').

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso