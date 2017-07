ALERTAN DE CONTENIDOS INADECUADOS PARA MENORES EN WEBS DE TV

- La Asociación de Consumidores de Medios Audiovisuales de Cataluña (TAC) . La Asociación de Consumidores de Medios Audiovisuales de Cataluña (TAC) alertó este lunes de los contenidos inadecuados para los menores en varias páginas webs de las cadenas de televisión, sobre todo las de Antena3 y Telecinco, por su contenido sexual.

Esta asociación analizó los contenidos que ofrecen los grupos mediáticos RTVE, TVC, Atresmedia y Mediaset. “Los resultados más preocupantes se han encontrado analizando las webs de Antena3 y Telecinco. En estas páginas, se ha encontrado contenido inadecuado para los menores como noticias, vídeos e imágenes con contenido sexual, de apología del sexismo y de la banalidad, así como de culto al cuerpo. Estos contenidos son fácilmente accesibles para niños y adolescentes, ya que no existe ningún tipo de aviso ni restricción”.

La TAC recordó que con la llegada del verano, los menores disponen de más tiempo para acceder a Internet. Además, señaló que según el artículo 7 de la Ley General de la Comunicación Audiovisual: “Los prestadores establecerán dispositivos, programas o mecanismos eficaces, actualizables y fáciles de utilizar que permitan el control parental a través del bloqueo a los contenidos perjudiciales para los menores, de forma que estos no puedan acceder a los contenidos que no estén dirigidos a ellos”.

Aún así, esta asociación subrayó que “el usuario se encuentra delante de una carencia de regulación de los contenidos televisivos una vez que estos saltan de la televisión a la red, ya que ninguna de las páginas webs analizadas tiene restricción de contenidos ni control parental”.

“Antena3 y Telecinco permiten el libre acceso a contenidos nocivos y tampoco siguen el Código de Autorregulación sobre contenidos televisivos e infancia, marcando la edad recomendada sólo en determinados programas. "La1, Clan, TV3 y Super3 son las únicas cadenas que clasifican todos sus contenidos por edades", sostiene la CAT.

Además, Clan limita su oferta de contenidos a programas aptos para menores y no muestra publicidad externa. Super3 sí que muestra publicidad y enlaces que llevan a webs externas, pero se trata, en todo caso, de publicidad y contenidos aptos para menores.

Neox Kidz y Boing, aun siendo cadenas infantiles, no clasifican sus contenidos por edades y ofrecen enlaces a webs de sus grupos mediáticos que hacen que el menor acceda muy fácilmente a contenidos no adecuados para su edad.

Por todo ello, la TAC afirmó que “queda patente la necesidad de un código de regulación que establezca una serie de principios a seguir a la hora de mostrar contenidos en la red. Es decir, es necesario llenar ese hueco existente entre la televisión y su versión on-line”.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso