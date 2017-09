LA OMS ALERTA DE QUE LA RESISTENCIA A LOS ANTIBIÓTICOS "ES UNA EMERGENCIA MUNDIAL"

Google Plus

La OMS advirtió hoy en un informe de "la grave falta de nuevos antibióticos en desarrollo para combatir la creciente amenaza de resistencia a los antimicrobianos. esta resistencia es una emergencia sanitaria mundial que pondrá seriamente en peligro el progreso en la medicina moderna", aseguró el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS.

La mayoría de los antibióticos usados actualmente son modificaciones de los que llevan usándose más de 30 años, con lo que hay muy pocas opciones de tratamientos para aquellas infecciones resistentes a antibióticos, como la tuberculosis resistente, que mata a unas 250.000 personas cada año.

"Hay que invertir de forma urgente en investigación y desarrollo de infecciones resistentes a los antibióticos, incluyendo la tuberculosis" porque si no se actúa ya no se podrán practicar ni cirugías menores", agregó Ghebreyesus.

Además de la tuberculosis multirresistente, la OMS ha identificado 12 clases de patógenos prioritarios, algunos de ellos causantes de infecciones comunes como neumonía o infecciones del tracto urinario, que son cada vez más resistentes a los antibióticos existentes y necesitan urgentemente nuevos tratamientos.

El informe identifica 51 nuevos antibióticos y productos biológicos en el desarrollo clínico para tratar a los patógenos resistentes a los antibióticos, así como la tuberculosis y la infección diarreica, que, a veces es letal. Entre todos estos fármacos candidatos, sólo ocho son clasificados por la OMS como tratamientos innovadores que añadirán valor al actual arsenal de tratamiento con antibióticos.

"Las compañías farmacéuticas y los investigadores deben concentrarse urgentemente en encontrar nuevos antibióticos contra ciertos tipos de infecciones extremadamente graves que pueden matar a los pacientes en cuestión de días porque no tenemos línea de defensa", expuso la doctora Suzanne Hill, directora de Medicamentos Esenciales de la OMS .

"Si queremos acabar con la tuberculosis, se necesitan urgentemente más de 800 millones de dólares por año para financiar la investigación de nuevos medicamentos antituberculosos", aseveró el docto Mario Raviglione, director del Programa Mundial de la OMS contra la Tuberculosis.

