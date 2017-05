ACNUR ALERTA DE QUE SE NECESITAN 1.276 MILLONES DE EUROS PARA SALVAR LA VIDA A LOS REFUGIADOS DE SUDÁN DEL SUR

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados para los refugiados (Acnur) y el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (WFP, por sus siglas en inglés) alertaron este lunes de que se necesitan 1.276.240.000 euros para proporcionar ayuda y salvar las vidas de los refugiados de Sudan del Sur.

Acnur y WFP pidieron a los donantes que eleven su apoyo para los refugiados que huyen de Sudan del Sur, puesto que hasta ahora, solo se ha financiado el 14% del plan de respuesta para los refugiados sursudaneses.

“El conflicto virulento y las cada vez peores condiciones humanitarias en Sudán del Sur están desplazando a una cifra récord de personas fuera de sus hogares” explicó el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, que hizo hincapié en que esta movilización viene motivada por la combinación de conflicto, sequía y hambruna.

Por su parte, el director ejecutivo de WFP, David Beasley, hizo hincapié en que “el sufrimiento de los sursudaneses es simplemente inimaginable” y lamentó que “los trabajadores humanitarios a menudo no pueden llegar a los más vulnerables y hambrientos”, provocando que “muchos estén muriendo de hambre y enfermedades”.

Sudán del Sur se ha convertido en la crisis de refugiados que más rápidamente está evolucionando con más de 1,8 millones de refugiados, entre ellos un millón de niños, que han buscado la seguridad en Uganda, Sudán, Etiopía, Kenia, República Democrática del Congo (RDC) y República Centroafricana (RCA).

“Nuestra situación financiera nos ha obligado a reducir las raciones de comida para muchos refugiados en Uganda”, afirmó Beasley, que indicó que “es inaceptable y espero que ustedes también lo crean”, porque “estas familias son como las suyas y la mía, son nuestros hermanos y hermanas, y el mundo debe ayudarles ahora y no más tarde”.

Por último, Grandi señaló que “países como Uganda han hecho todo lo que uno se puede imaginar, pero no podrán mantener el apoyo a los refugiados si el resto del mundo no da un paso adelante”, ya que, con una financiación tan insuficiente, las agencias humanitarias están teniendo problemas para proporcionar alimentos, agua, apoyo nutritivo, techo y servicios sanitarios a los refugiados.

