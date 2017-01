LA OMS ALERTA DEL AUMENTO DE CASOS DE LEPRA ENTRE LA POBLACIÓN INFANTIL

Los casos de lepra aumentaron en el mundo un 8,9% entre los niños menores de 14 años en 2015 respecto al año anterior, sobre todo en África y Asia, según los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que ha difundido la asociación Fontilles con motivo del Día Mundial contra la Lepra, que se celebra este domingo.

Según esta asociación, los indicadores más preocupantes se refieren al aumento de las recaídas por lepra, un 131,6% en sólo un año, “lo que supone un fallo en la vigilancia de la evolución del tratamiento por parte de algunos sistemas nacionales de salud”.

"La situación es especialmente preocupante en el sur y este de Asia. En India, por ejemplo, el porcentaje de discapacidades visibles en los nuevos casos ha pasado del 2,25% en 2006 al 4,6% en 2015", indicó.

La situación de las mujeres también preocupa porque “tienen el doble de posibilidades de ser diagnosticadas de manera tardía y presentan un triple riesgo de padecer pobreza y exclusión, al ser discriminadas por motivo de género, de discapacidad y de estigma social. Siguen pareciendo invisibles y sus casos no se registran”.

Esta asociación denuncia que “si la lepra sigue existiendo es debido a la pobreza, que facilita su transmisión, y al miedo al rechazo y al maquillaje de datos por parte de algunos gobiernos, que dificultan su atención temprana. A pesar de que las cifras recogidas por la OMS muestran un descenso en el número de nuevos casos detectados, la realidad es que la prevalencia de la lepra no se ha reducido en los últimos 10 años, lo que se ha reducido es la detección de casos y su búsqueda activa".

CASOS EN ESPAÑA

Según datos de esta organización, en España se contabilizaron en 2016 once nuevos casos de lepra, ocho de ellos contraídos fuera del país. Tres de ellos fueron notificados en Madrid, dos en Andalucía, dos en Cataluña y uno en Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura y País Vasco.

Ante el Día Mundial contra la Lepra pretende sensibilizar a la población mundial sobre la existencia de una enfermedad que “muchas personas creen erradicada pero no lo está”. Con este objetivo, la asociación Fontilles impulsa la campaña ‘Bastan dos pastillas al día para curar la lepra, lo difícil es detectarla. Ayúdanos a llegar a tiempo’.

