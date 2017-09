ALDEAS INFANTILES SOS AYUDA A 1.153 ALUMNOS EN SU VUELTA AL ‘COLE’

Google Plus

Aldeas Infantiles SOS está proporcionando ayuda a 1.153 alumnos en riesgo de exclusión de cara a la vuelta al ‘cole’, proporcionándoles atención especializada en sus Centros de Día, donde cuentan con ayudas para libros de texto y material escolar.

El perfil de las familias de las que proceden estos estudiantes que atiende la ONG cuentan con un bajo nivel adquisitivo, dificultades para pagar la electricidad y mantener la vivienda caliente en los meses de invierno, y que no pueden comer carne, pollo o pescado cada dos días ni hacer frente a gastos imprevistos, informó Aldeas Infantiles SOS en un comunicado.

“Cuando es necesario, complementamos las ayudas que reciben de la Administración para su alimentación”, añadió. La organización también les ofrece una intervención socioeducativa, terapéutica o integral en función de las necesidades particulares de cada niño.

Según aseguró la ONG, para que la educación llegue realmente a la infancia más vulnerable es preciso que Administración, instituciones, comunidad educativa, entidades sociales y sociedad civil trabajen en la consecución de una educación de calidad que no deje a nadie atrás.

Para atajar esta situación de pobreza en las familias, Aldeas Infantiles SOS propuso, entre otros puntos, “reducir el desempleo juvenil, poner fin a las condiciones laborales precarias y priorizar las oportunidades de educación formal y no formal para los jóvenes”, así como “dotar al sistema educativo de los recursos suficientes”.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso