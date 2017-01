ALCER DESTACA LA LABOR DE LA ONT EN EL TRASPLANTE RENAL

Google Plus

La Federación Nacional Alcer de enfermos renales destacó este miércoles la labor de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) ante los excelentes resultados de su último informe, en el que se consigue un nuevo récord con 43,4 donantes por millón de población y los 2.994 trasplantes renales realizados el año pasado.

De todos los datos ofrecidos por la ONT, el presidente de Alcer, Jesús Molinuevo, destacó a Servimedia que “el más llamativo es el número de donantes. A fecha de hoy ya estamos en los 43,4 por millón de población cuando las previsiones de esta organización estaban en alcanzar los 40 en el 2020. No sólo se han superado los objetivos sino que se han adelantado en tres años”.

Según la ONT, se acentúa el envejecimiento progresivo de estos donantes, ya que más de la mitad superan los 60 años de edad. A este respecto, Molinuevo subrayó que “gracias a los últimos avances, una persona de más de 70 años puede ser donante pero también es apta para recibir un trasplante, algo impensable hace unos años”.

El presidente de Alcer recordó que en estos momentos “hay 24.000 personas en diálisis, de las que 4.553 están en lista de espera para recibir un trasplante. No podemos olvidarnos de los cerca de 20.000 pacientes que no pueden ser trasplantados por patologías asociadas, sobre todo, por tumores”.

