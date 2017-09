EL ALCALDE DE MÁLAGA PIDE A ESPAÑA QUE SEA EJEMPLO PARA OTROS PAÍSES EN MATERIA DE TURISMO PARA TODOS

- En el Congreso de Tecnología y Turismo para todas las Personas, de Fundación ONCE, que se celebra hasta el domingo en Málaga. El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, inauguró este miércoles el Congreso Internacional de Tecnología y Turismo para todas las Personas, organizado por Fundación ONCE, un encuentro al que asisten más de 300 personas y que muestra cómo la tecnología, los destinos turísticos inteligentes y los productos o servicios mejoran la vida de todos los ciudadanos.

Cómo hacer que los destinos vacacionales sean más inteligentes para que se adapten mejor a las necesidades de sus usuarios y cómo conseguir que la robótica sea útil para personas mayores o con alzhéimer serán dos de los temas que se abordarán en este II Congreso Internacional de Tecnología y Turismo para todas las Personas, que se celebra en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga hasta el viernes 29 de septiembre.

En la inauguración el alcalde estuvo acompañado del viceconsejero de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, Diego Ramos; el director general de Políticas de Apoyo a la Discapacidad, Borja Fanjul; el vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE, Alberto Durán; y la presidenta de ENAT, Annagrazia Laura. También intervino por videoconferencia Taleb Rifai, secretario general de la OMT.

En su intervención, De la Torre confió en que España, “que es potencia en turismo y también en accesibilidad”, sea un ejemplo de turismo para todos a seguir por otros países y sepa responder a los retos que los viajeros con discapacidad tengan en cada momento.

Desde esta perspectiva, pidió al sector que tenga en cuenta las necesidades de los turistas con discapacidad, que son un nicho de mercado, porque además, añadió, las mejoras que precisan resultan útiles para otro tipo de viajeros, como pueden ser las personas mayores.

Por su parte, el viceconsejero Ramos insistió en la idea de que integrar la accesibilidad en el turismo es “una obligación, un compromiso ético y una oportunidad de negocio”. “No debemos dejar fuera la accesibilidad del mundo del turismo”, remachó.

En la misma línea, Alberto Durán destacó la importancia de este evento internacional en el que unos y otros “enseñaremos y aprenderemos” buenas prácticas que nos ayudan a crear una sociedad para todos y a tener un diseño para todos implantado con normalidad.

Resaltó el valor de la tecnología como “aliada” de la accesibilidad y pidió al sector público y privado “unir esfuerzos” y trabajar por la accesibilidad de una manera global, transversal a todas las áreas de la Administración.

Por su parte, Borja Fanjul aseguró que gracias a la legislación y su evolución y a congresos como éste, mejoran las condiciones del viaje para las personas con discapacidad, que lo tenían hace años mucho más difícil que en estos momentos a la hora de desplazarse, pero que todavía pueden seguir mejorando en la comodidad de sus viajes.

En el Día Mundial del Turismo, Taleb Rifai recordó que este año la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró 2017 como Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo. Según dijo, “es una oportunidad única para que todos nos unamos para defender la idea de que los viajes y el turismo, como una de las grandes actividades humanas del siglo XXI, contribuyen a construir un mejor futuro para las personas y para el planeta y a impulsar la paz y la prosperidad”.

CONFERENCIAS

El Congreso arrancó con una primera conferencia sobre ‘Nuevas Tendencias’ a cargo de José Tomás Romero, jefe del Departamento de Innovación de Ametic, quien defendió la idea de que “lo digital tiende puentes, no crea brechas”, y que, por tanto, debe aprovecharse, también en el ámbito turístico, porque ayudará a las personas con discapacidad, pero también al resto de viajeros.

Desde esta perspectiva, Romero abogó por saber aprovechar “el ramillete” de tecnologías 4.0 en el sector turístico, porque, según dijo, intervienen en todas las fases del viaje: desde que se planifica, hasta que se recuerda o comparte con amigos o familiares.

En esta línea, el representante de Ametic apuntó que si bien el turismo como motor económico es actualmente potente, tiene todavía retos para mejorar en el futuro, como pueden ser el 5G, que permite crear una red 'ad hoc' para ofrecer servicios concretos donde el 4G no llega, o la realidad virtual, que generará múltiples posibilidades al servicio de los viajeros

Destacó también la presencia de Ignacio Galiana, del Wyss Institute de Harvard University, quien impartió una conferencia bajo el título ‘Exotrajes para restaurar y mejorar la movilidad’. El científico español dirige un equipo multidisciplinar para el desarrollo de sistemas robóticos vestibles blandos (exotrajes) que mejoren la movilidad de las personas en las actividades de la vida diaria.

Galiana explicó que su trabajo actual consiste en analizar cómo innovar en robótica vestible, una línea de investigación que pretende ayudar a personas con esclerosis múltiple o víctimas de un infarto cerebral, entre otras discapacidades, a manejarse mejor en su vida cotidiana. Y a hacerlo, además, llevando un traje cómodo debajo de su propia ropa, de forma que los demás no lo perciban.

Se trata, aseguró, de un trabajo complejo que lleva detrás muchas horas de pruebas e investigación y que ha conseguido hasta la fecha retos como crear trajes probados ya en personas que han logrado hacer con ellos media maratón.

En cualquier caso, el investigador vaticinó que dentro de unos años, la ropa inteligente no estará solo al servicio de las personas con discapacidad, sino que la aprovechará toda la población en general para usos distintos, como pueden ser los de aligerar peso o esquivar obstáculos al andar.

Durante los tres días de Congreso, los asistentes, además de debatir y analizar diversos aspectos sobre los que construir un turismo sostenible, también descubrirán distintas aplicaciones y herramientas tecnológicas que facilitan la vida de las personas con discapacidad.

En otros ejemplos podrán conocer de primera mano las balizas inteligentes de guiado en interiores para personas ciegas; un brazo robótico manejado por una persona gracias al movimiento del iris de sus ojos, o unas gafas inteligentes que permiten leer o identificar objetos a las personas con baja visión.

Organizado por Fundación ONCE, el Congreso Internacional de Tecnología y Turismo para todas las Personas cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Málaga, Organización Mundial del Turismo, European Network for Accesible Tourism (Enat), Diputación de Málaga, Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), ONCE, ILUNION y Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Además, figuran como colaboradores tecnológicos eSmartcity, Fundación Vodafone España, Casadomo y Samsung. Y como patrocinadores, ILUNION Hotels, Renfe y Fundación ACS.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso