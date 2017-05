EL 52% DE LOS AHOGAMIENTOS INFANTILES DEL PASADO VERANO OCURRIERON EN PISCINAS PRIVADAS

Google Plus

- En 2016 murieron 19 menores de 17 años y en los últimos cinco años se ahogaron más de un centenar . El pasado verano murieron 19 menores menores de 17 años en espacios acuáticos. El 52% de las muertes ocurrieron en piscinas privadas y un 15% en piscinas privadas y en playas. Por eso, en esta jornada en la que se abren las piscinas públicas en la Comunidad de Madrid se pone en marcha la VII Campaña de Seguridad Infantil en la Piscina patrocinada por Abrisud.

Los fallecimientos en ríos registraron un pequeño descenso respecto al año pasado, causando un 5% de los ahogamientos infantiles, mientras que las muertes accidentales en otros espacios acuáticos como viveros o bañeras registraron una incidencia del 10% sobre el total.

Según los datos recogidos por la Escuela de Socorrismo de Segovia en los últimos cinco años han muerto más de 100 menores por ahogamiento. En los primeros cuatro meses de este año son ya cinco los menores que han perecido en distintos entornos acuáticos como piscinas o ríos. Los ahogamientos infantiles ocurren en su práctica totalidad por una relajación en la supervisión. Un niño puede ahogarse en menos de dos minutos y en tan solo 15 centímetros de agua.

Abrisud, lanza su VII Campaña de Seguridad Infantil en la piscina con la app educativa “¡Vamos a la pisci!” que recoge las principales recomendaciones para que los niños se bañen con seguridad. Esta aplicación permite que los pequeños interactúen con un niño que les planteará preguntas que tienen que aprender a contestar para seguir jugando y disfrutar de un baño seguro.

Entre las principales recomendaciones figuran que nunca se bañen solos, llevar chaleco salvavidas hasta aprender a nadar, ducharse antes de entrar a la piscina para acostumbrar el cuerpo a la temperatura del agua, no correr por bordillos o toboganes, no dejar juguetes en la piscina, avisar si hay alguien en peligro y, sobre todo, aprender a nadar perfectamente.

La Escuela Segoviana de Socorrismo realiza estudios sobre ahogamientos desde el año 2013 y ha unido sus investigaciones a las llevadas a cabo en los últimos tres años por la empresa de cubiertas de piscina, Abrisud.

En este primer cuatrimestre del año han perecido un total de 106 personas, 93 hombres y 13 mujeres en más de 200 incidentes acuáticos. Un total de 99 de estos decesos han ocurrido en un entorno marino sin vigilancia (playas o piscinas sin vigilancia, embalses, ríos...).

El perfil del ahogado es el de un varón, mayor de 50 años, con factores de riesgo añadidos y que se baña en un entorno no vigilado. Las incidencias sin resultado mortal han supuesto también un elevado índice y han sido necesarias 185 labores de rescate en el primer cuatrimestre del año.

Los grupos con mayor riesgo son los niños de menos de cuatro años, los adultos jóvenes de 15 a 25 años, los turistas adultos nacionales e internacionales y los mayores de 65 años. Los últimos datos recogidos muestran una media de 6.000 a 8.000 incidentes acuáticos ocurridos cada año en España con un índice de mortalidad del 5,5%, cifra que supera su equivalente en accidentes de tráfico.



