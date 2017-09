LA REINA AGRADECE "EL COMPROMISO TOTAL" DE LOS INVESTIGADORES DEL CÁNCER

La Reina agradeció este jueves "el compromiso total" de las personas que que contribuyen "al progreso de la investigación, prevención y tratamiento de los tumores malignos".

Doña Letizia pronunció estas palabras en un acto conjunto de cinco instituciones españolas y europeas dedicadas a la investigación y tratamiento del cáncer que se celebró hoy en el Museo del Prado y que es preludio del Congreso Europeo de Oncología que arranca mañana en la capital de España.

La Reina incidió en dos ideas: "La primera, que pese al camino que aún queda, ha sido el esfuerzo generoso y comprometido de muchos investigadores lo que ha permitido entender las claves fundamentales de una enfermedad que rompe la armonía celular y que surge de la acumulación de daños en nuestro material genético".

"Y la segunda: sé que sabéis lo importante que es este congreso, no sólo por lo que supone sobre la puesta en común de las investigaciones actuales y de las que vienen. Me refiero también a lo que significa en el plano simbólico. Me refiero al mensaje que lanzáis al mundo al mostrar vuestro compromiso total para contribuir al progreso de la investigación, prevención y tratamiento de los tumores malignos. Un compromiso que es, también, ejemplo cierto para la sociedad, la del país que sea, y que nos indica que el cuidado de la salud, la educación en salud, nos hará mejores".

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, antes de poner de manifiesto el papel de la oncología española, hizo una declaración política sobre la situación en Cataluña y dijo que "el Estado de Derecho se cumplirá en España".

El presidente de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), Ignacio Muñoz Pidal, como la Reina, agradeció, en nombre de la sociedad civil la labor y el trabajo de los especialistas en cáncer y los investigadores: “A diferencia de las obras de arte, la ciencia no es una labor individual. Los descubrimientos, muchas veces anónimos, son parte de un todo. En ciencia, muchas pequeñas aportaciones hacen que la sociedad avance y mejore".

El presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica (Seom), el doctor Miguel Martín, jefe de Oncología Médica del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, abogó porque todos los enfermos tengan los mejores tratamientos pero que el sistema sanitario siga siendo sostenible y pidió a la Administración que ayude al mecenazgo, "ampliando las exenciones fiscales a las empresas" para que puedan invertir en investigación contra el cáncer.

Por su parte, el secretario general de la Sociedad Europea para la Investigación en Cáncer (EACR), el doctor Joan Seoane, director de Investigación, ha recordado que sólo la colaboración entre equipos internacionales y multidisciplinares permitirá un conocimiento profundo y detallado de la enfermedad tumoral que se pueda traducir en mejores terapias para los pacientes.

El doctor Carlos Camps, presidente de la Asociación Española sobre Investigación en Cáncer (Aseica) y jefe de servicio de Oncología Médica del Hospital General de Valencia, recordó que el 70% de los cáncer son debidos a mutaciones y alteraciones aleatorias, "por lo que es imprescindible insistir en la investigación como eje fundamental contra el cáncer".

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso