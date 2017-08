AGOSTO SE DESPEDIRÁ CON UN ADELANTO DEL OTOÑO EN LA PENÍNSULA

Google Plus

- Tormentas fuertes y granizo en algunas zonas, y menos de 30 grados en casi todo el país. Los últimos días de agosto estarán protagonizados por un adelanto del tiempo otoñal en amplias zonas de la península porque la depresión aislada en niveles altos (DANA, en la jerga meteorológica) que llegó este fin de semana procedente del océano Atlántico continuará imponiéndose con chubascos y tormentas fuertes o muy fuertes, granizo y menos de 30 grados en amplias zonas, con lo que se aparcará el calor sofocante de jornadas anteriores.

La portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Ana Casals, señaló este lunes a Servimedia que esta situación se debe a que “la DANA, que es una bolsa de aire frío, se ha salido de la circulación general” e incluso tendría “movimiento retrógrados”, es decir, podría replegarse en su avance hacia el este y retroceder al oeste de la península.

Casals indicó que la presencia de esa masa de aire frío está garantizada hasta el final de agosto, mientras que consideró “probable” que septiembre comience el viernes con precipitaciones en Baleares, el Cantábrico oriental y otras zonas del este peninsular.

Durante estos últimos días de agosto, las precipitaciones están prácticamente garantizadas en todas las provincias españolas, aunque variarán en intensidad. Así, este lunes afectará especialmente a Castilla-La Macha, Comunidad de Madrid y Andalucía oriental; el martes y el miércoles al norte y el este peninsular, y el jueves al noroeste.

Además, las temperaturas serán otoñales en muchas zonas, con menos de 30 grados en la mayor parte del país, y valores que obligarán a vestir con manga larga el miércoles y el jueves en zonas del norte como Vitoria (15ºC como valor máximo); Burgos, Lugo, Oviedo y Soria (17); Pamplona (18) y A Coruña, Palencia, San Sebastián, Santander y Segovia (19).

Lo más significativo del martes serán los chubascos y las tormentas localmente fuertes (ocasionalmente con granizo y rachas intensas de viento) en el sureste peninsular, el área del golfo de Vizcaya, Galicia y zonas próximas, y las lluvias persistentes en el entorno de los litorales de Granada y Almería. Las temperaturas continuarán siendo significativamente altas en Baleares y el litoral de Cataluña.

DE MIÉRCOLES A DOMINGO

El miércoles se esperan chubascos y tormentas que pueden ser fuertes, con granizo y rachas intensas de viento en puntos de la mitad este peninsular, el Cantábrico y los Pirineos, en tanto que las temperaturas bajarán en el tercio norte.

Casals indicó que el jueves, último día de agosto, se mantiene la probabilidad de chubascos o tormentas en buena parte de la península, y serán fuertes o persistentes en Pirineos, Cataluña, el norte de la Comunidad Valenciana y el Sistema Ibérico. Las temperaturas descenderán sobre todo en el cuadrante noreste peninsular y soplarán rachas fuertes de viento en las zonas de tormenta.

La llegada de septiembre coincide con una cierta incertidumbre en la predicción meteorológica, que se irá despejando en los próximos días. No obstante, Casals indicó que es “probable” que llueva en Baleares, el Cantábrico oriental y el este de la península.

“La situación parece que mejorará el fin de semana. Podría llover en Galicia, pero no mucho, aunque no sabemos cómo va a evolucionar la DANA”, concluyó Casals.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso