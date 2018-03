AEVECAR, CEEES, CERMI, UGT Y CCOO, UNIDOS POR LAS GASOLINERAS ATENDIDAS Y SEGURAS

Las organizaciones patronales de Estaciones de Servicio Aevecar y Ceees; el Cermi (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad) y los sindicatos UGT y CCOO se han unido con el objetivo de defender a las estaciones de servicios atendidas y seguras, reclamar a la Comisión Europea que determine la falsedad del rumor sobre supuestas multas millonarias a las comunidades autónomas con una legislación contraria a las gasolineras sin personal y apoyar los derechos de las personas con discapacidad en todas las gasolineras de la Unión Europea.



Aevecar, Ceees, Cermi, UGT y CCOO pidieron este jueves a los responsables políticos de las comunidades autónomas que no actúen con precipitación por la desinformación creada por un rumor falso y malintencionado que amenazaba con multas diarias y desorbitadas a aquellas comunidades que no permitieran en su legislación las gasolineras sin personal.

Reclamaron una declaración pública de la Comisión Europea sobre el tema y recordaron que el portavoz de la Comisión Europea en Madrid, Dimitri Barúa, aseguró en un medio de comunicación que no hay multas, que no hay decisión tomada por la Comisión Europea sobre las quejas presentadas por las gasolineras sin personal, que se han pedido alegaciones a las comunidades autónomas y que, en último caso, la acción sería del Tribunal de Justicia contra el Estado español, nunca contra las comunidades.

Asimismo, Aevecar, Ceees, UGT y CCOO celebraron y apoyaron el resultado de las gestiones realizadas por el Cermi en el ámbito de la Unión Europea que ha logrado que la Comisión Europea, a instancias del Parlamento Europeo, investigue en toda la UE la situación regulatoria de las gasolineras desatendidas para determinar si los derechos de movilidad de las personas con discapacidad están debidamente amparados.

Todos defenderán en España y en Bruselas a las estaciones de servicio atendidas y las normas autonómicas que prohíben las gasolineras sin personal, conforme al Derecho comunitario.



