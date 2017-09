LA OCDE ADVIERTE QUE ESPAÑA INVIERTE MUCHO EN EDUCACIÓN PERO DE FORMA "INEFICAZ"

- Propone que los mejores profesores vayan a las escuelas más desfavorecidas. El coordinador del informe PISA y director de Educación y Competencias de la OCDE, Andreas Schleicher, declaró este miércoles en el Fórum Europa que la inversión educativa de España es elevada, pero advirtió que, al repartir los recursos por igual, el esfuerzo resulta "ineficaz".



Durante su participación en el citado encuentro informativo organizado por Nueva Economía Fórum, Schleicher pidió tener en cuenta las características de cada tipo de centro en la asignación de recursos, y abogó por cambios para lograr que los mejores profesores vayan a los colegios con más necesidades. En su opinión, "hay que mejorar la relación entre recursos y necesidades educativas".

Asimismo, subrayó que los docentes en España están bien remunerados, pero que la organización del trabajo desmotiva y desincentiva a muchos jóvenes a la hora de elegir Magisterio.

"Todos los profesores ganan lo mismo en función de su antigüedad, sin importar el tipo de alumnos o el tamaño de las clases, que además suele ser bastante estándar", lamentó.

Para Schleicher, España debería conseguir que sus mejores profesores y directores escogiesen los centros más conflictivos, ya sea ofreciéndoles una mayor retribución, que "no siempre es fácil", o dotándoles de prestigio social. Esto sí contribuirá a elevar la calidad del sistema educativo y a mejorar su equidad.

REFORMAR LA PROFESIÓN ANTES QUE LOS ESTUDIOS

En cuanto a la formación del profesorado, Schleicher apostó por ocuparse más de la organización de la carrera docente y de su trabajo que del diseño curricular de los estudios.

"No quiero quitarle importancia a la formación universitaria, pero en España se ha hecho muy poco para que la profesión (docente) sea atractiva", lamentó, "y esto influye a su vez en el tipo de gente que queremos atraer al Magisterio".

Schleicher citó el caso de Japón, donde los docentes asisten al menos una vez por semana a las clases de sus colegas, participan en concursos de calidad y forman a sus compañeros.

"Si conseguimos profesores excelentes, lo ideal sería emplearlos para formar a sus colegas", indicó.

ABANDONO

Por otra parte, se refirió al 35% de jóvenes españoles entre 24 y 35 años que han terminado ESO o Bachillerato pero que no han continuado sus estudios, y aseguró que en España, el problema del abandono escolar no es una cuestión económica como puede serlo en América Latina.

"Creo que se trata más de la falta de relevancia que la sociedad le concede a la educación", apuntó.

En este sentido, recomendó flexibilizar los itinerarios académicos y la oferta educativa "para atraer a más jóvenes", y alabó los esfuerzos realizados durante los últimos años con el refuerzo de la FP y medidas similares.

Apuntó que, en general, los alumnos españoles obtienen buenos resultados en PISA cuando se trata de conocimientos memorizados, pero a la hora de aplicar una forma de pensar disruptiva y de relacionar conceptos, sus calificaciones empeoran.

Para Schleicher, la única manera de cambiar esto pasa por emplear nuevas técnicas de enseñanza y de pedagogía en el aula.

Finalmente, subrayó que tanto en Europa como en España, se ha producido cierto estancamiento de la mejora educativa en los últimos años pese a la elevada inversión, hecho que achacó "a la falta de ambición" que sí se da por ejemplo en Asia.

