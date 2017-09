LA CNAE ADVIERTE DEL CIERRE DE CENTENARES DE AUTOESCUELAS POR LA HUELGA DE EXAMINADORES

Google Plus

- Propone a la DGT como “solución provisional” que suba el sueldo a los examinadores durante dos o tres años. La Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE) advirtió este lunes de que cerrarán “centenares” de estos centros si la huelga de examinadores de tráfico se mantiene en octubre con el mismo nivel de seguimiento que hasta ahora.

La patronal de las autoescuelas señaló en un comunicado que es “indispensable que cese el conflicto y no prosiga bajo ninguna circunstancia más allá de este mes”.

Apuntó que “miles de autoescuelas han perdido el verano" y que "la sombría perspectiva de que en octubre sólo hubiera siete días libres de paros es inaceptable, pues de cumplirse dejaría al sector en una posición tan crítica que, con toda probabilidad, centenares de centros de Formación Vial se verían abocados al cierre”.

La CNAE recalcó que los paros, que comenzaron el pasado mes de junio y se prolongaron durante julio, para ser retomados en septiembre, han afectado a unos 150.000 aspirantes a conductores, cifra que podría elevarse a 220.000 si la huelga continúa en octubre.

El presidente de la CNAE, José Miguel Báez, afirmó que, en tal caso, la huelga entraría en su cuarto mes. "Tenemos los vehículos parados y nuestros potenciales clientes han dejado de matricularse. La facturación del sector ha disminuido un 40% y muchos centros de Formación Vial están al límite de sus fuerzas”, comentó.

Báez subrayó que esta situación supone “la ruina” para las 37.000 familias que viven de este sector, mientras que otros “comienzan a resentirse”, como los de los seguros y la automoción.

PROPUESTA A LA DGT

La CNAE sugirió a la Dirección General de Tráfico (DGT) que “cumpla el compromiso” al que llegó con los examinadores de 2015 de subirles el sueldo y que arbitre para ello “la fórmula que considere más adecuada, al objeto de sortear las dificultades planteadas por Hacienda”.

Así, propuso que abone “la modesta cantidad que piden los examinadores en dos o tres años y con cargo a partidas de libre disposición”, lo que supone “solución provisional que no le impediría seguir negociando con Hacienda la subida del complemento específico”.

La CNAE insistió en reclamar unos servicios mínimos de al menos el 77% mientras duren los paros, a fin de “evitar el colapso que se vive en algunas jefaturas provinciales de Tráfico, que no cuentan con ningún examinador disponible”.

