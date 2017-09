EL 59% DE LOS ADOLESCENTES SUFRE DOLOR DE ESPALDA

- Por la falta de ejercicio y el peso de las mochilas. El 59% de los adolescentes españoles padece dolencias de espalda antes de cumplir los 15 años por la falta de ejercicio y el peso excesivo de las mochilas escolares, lo que limita considerablemenete sus actividades diarias e incrementa el riesgo de padecer esos mismos dolores de forma crónica cuando sean adultos.

El porcentaje llega al 69% entre las chicas "por cuestiones hormonales, ya que aunque hagan ejercicio desarrollan menos masa muscular", destacó este jueves el doctor Francisco Kovacs, director de la Red Española de Investigadores en Dolencias de la Espalda, quien presentó una aplicación gratuita e interactiva "que enseña a los escolares a cuidar su espalda y a prevenir esas dolencias".

La aplicación es multiplataforma e incluye escenas de realidad aumentada para acceder a contenidos adicionales a la edición impresa del Tebeo de la Espalda que realizó hace ya 15 años Kovacs.

“Hacer ejercicio de forma habitual reduce el riesgo de padecer dolencias de la espalda. Y si aparecen evitar el reposo en cama y mantener el mayor grado de actividad que el dolor permita, porque acorta la duración del episodio doloroso y reduce el riesgo de que se repita en el futuro. El peso de la mochila no puede superar el 10% del peso corporal", subrayó el doctor Kovacs.

Tanto Kovacs como el doctor Serafín Romero, presidente de la Organización Médica Colegial, señalaron que "hacer ejercicio desde la niñez y mantener este hábito durante la vida adulta resulta beneficioso no sólo para la espalda sino también para el corazón".

Kovacs también abogó por métodos preventivos sencillos para proteger la espalda de los menores "como colocar taquillas en los colegios y así no tienen que trasportarlos todos los días, o que los libros sean fascículos por trimestres. No tiene sentido que el ministro de Hacienda lleve en un 'pincho' los Presupuestos Generales del Estado y nuestros niños tengan que ir cargados de libros que en el futuro no van a utilizar".

Por último, el doctor Kovacs también explicó que "el mobiliario escolara tiene que ser el adecuado. Sillas adaptadas a la altura de cada niño y niña y no todas iguales porque no todos son iguales".

