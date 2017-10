ADOLESCENTES CON CÁNCER ESTRENAN EL CORTOMETRAJE ‘CUMPLEVIDAS’ PARA ROMPER "TABÚES"

- “Queríamos que la gente viera que no somos niños que dan pena”. El cortometraje ‘Cumplevidas’, protagonizado por 12 adolescentes con cáncer, se estrena este lunes en los cines Capitol de Madrid de la mano del director y guionista Jorge Naranjo, que se ha puesto a las órdenes de estos jóvenes para contar historias relacionadas con su enfermedad de forma divertida y con un objetivo: que el cáncer deje de ser un tabú.

Dani cumple tres años pero mide más de 1,70. Sus amigos le han preparado una fiesta y éste sopla la vela mientras pide un deseo; es su “cumplevidas”. Ésta es la manera que tienen los trasplantados de festejar la fecha en que un órgano donado les hizo “volver a nacer”, y es lo que Naranjo y su equipo han escogido como hilo conductor para su historia.

En realidad no es su historia, ya que, aunque el director se ha hecho cargo de la parte técnica y estilística, son los protagonistas quienes decidieron qué contar. “Queríamos que la gente viera que no somos niños que dan pena”, explicó en una entrevista con Servimedia la actriz Yolanda Muros, que tiene 17 años y a quien diagnosticaron un ostesarcoma –un cáncer de huesos- con 13.

En ‘Cumplevidas’ un parche en el ojo no tapa una herida provocada por un tumor, sino que convierte a Mario en un “pirata”, mientras que para Paula la sedación a la que se somete es una oportunidad para ver unicornios. De esta manera, el cortometraje deja intuir mediante ‘sketches’ la creatividad de estos chavales y la originalidad con la que afrontan la enfermedad.

“Este corto ha sido un escape, un momento de reunión para decir que no necesitamos que nos traten como pacientes, sino que nos comprendan”, señaló Ivie Idahosa, otra de las protagonistas de este proyecto impulsado por la Fundación Diversión Solidaria con la Asociación Infantil Oncológica de Madrid (Asion), con quien ha colaborado Cinfa.

FUERA DEL HOSPITAL

Para Alejandro Vergara (15 años), el rodaje –que se ha prolongado durante todo un año- ha sido “una experiencia flipante”. En declaraciones a esta agencia aseguró que el ‘corto’ le ha servido para sacar todo su “esfuerzo y dedicación”, incluso “me llevaba los apuntes a las grabaciones para no perder el hilo”.

Y es que como explicó la psicooncóloga de Asion Verónica Eslava, “para muchos de ellos ha sido un contacto con la realidad fuera del hospital”, ya que muchos están “muy metidos en el proceso médico”. De hecho, el cortometraje lo iniciaron 18 chavales, pero diversas complicaciones en su salud han provocado que finalmente hayan sido 12.

‘Cumplevidas’ –con cameos de actores profesionales como Fran Perea o Raúl Peña- se podrá ver este lunes a las 22.00 horas en los Cines Capitol de Gran Vía, con entrada totalmente gratuita.

