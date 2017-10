EL 40% DE LAS ADOLESCENTES EN ÁFRICA OCCIDENTAL SE CASAN ANTES DE LOS 18 AÑOS

Google Plus

El 40% de las adolescentes en África Occidental se casan antes de cumplir los 18 años y, de éstas, una de cada tres lo hace antes de los 15.

Así lo pone de relieve el último informe de Unicef presentado este lunes en la reunión de Alto Nivel de líderes políticos, religiosos y comunitarios de los Estados de África Central y Occidental celebrada en la capital de Senegal. De hecho, el trabajo advierte de que si no se aceleran los progresos, se tardarán más de 100 años en acabar con esta lacra.

Sostiene que aunque se doblara la actual tasa de disminución, no sería suficiente para reducir el número de niñas que se casan cada año, dado el rápido crecimiento demográfico y la gran prevalencia del matrimonio infantil en la zona.

No en vano, en esta región se encuentran seis de los diez países con mayor prevalencia de matrimonio infantil del mundo: Níger, República Centroafricana, Chad, Malí, Burkina Faso y Guinea.

En la inauguración de la cumbre, Fatoumata Ndiaye, directora ejecutiva adjunta de Unicef, instó a los responsables políticos a actuar, pues “no podemos seguir permitiendo que muchas de nuestras niñas sigan perdiendo su salud, su educación y su infancia.

Con todo, el informe subraya que el progreso es posible, siempre y cuando se adopten las estrategias adecuadas. Entre estas, cita la escolarización de las niñas, la sensibilización de familias y comunidades, la provisión de servicios adecuados a las niñas en riesgo de casarse y la implementación de leyes y políticas consistentes para proteger y promover sus derechos.

De hecho, cinco países de la región –Gambia, Guinea Bissau, Togo, Ghana y Ruanda- han conseguido una disminución de esta práctica de entre un 40% y un 60% en los últimos 25 años.

Según Ndiaye, “dar acceso a las niñas a la escuela y mantenerlas allí el mayor tiempo posible es una de las mejores estrategias para retrasar el matrimonio infantil, ya que las niñas con educación pueden desarrollar las habilidades, conocimiento y confianza que necesitan para tomar decisiones sobre sus elecciones en la vida. Cuanto más tiempo va una niña a la escuela, menos probabilidades tiene de casarse antes de los 18 años y de tener hijos durante su adolescencia”.

“Que las niñas vayan a la escuela debería ser nuestra prioridad”, prosigue, “no solo porque las prepara para la vida, sino porque contribuye a que sus familias, sus comunidades y sus países salgan de la pobreza”.

