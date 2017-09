EL PSOE ACUSA A MONTSERRAT DE "DESIDIA" CON LAS VÍCTIMAS DE VIOLACIONES

La diputada socialista Ángeles Álvarez, acusó este miércoles a la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, de "desidia" con las víctimas de violaciones porque no ha ejecutado una partida de dos millones de euros con la que cuentan las comunidades para ayudar a estas mujeres.

Álvarez, en la sesión de control al Gobierno en el Congres de los Diputados dijo que "cada día en España se viola a tres mujeres, 800 delitos de abusos sexuales fueron cometidos por menores en 20016, el dato más alto de toda la década. A estas alturas de año no han movido un dedo sobre los dos millones de euros para las víctimas. Su desidia en la gestión puede llevar a las CCAA a que no ejecuten un programa de ayuda. Por eso, le pido hoy que se comprometa a transferir esas partidas como fondo plurianual porque sino queda claro que está en el Ministerio no para gestionar sino para ahorrarle al señor Rajoy dos millones de euros a costa de dejar en la estacada a estas mujeres".

La ministra, por su parte, respondió que esa partida no se ha ejecutado porque "los socialistas dijeron no a los presupuestos. Ustedes son los irresponsables". "Mi compromiso es de diálogo constante con todos los consejeros", apostlló Montserrat.

