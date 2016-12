ACTIVISTAS PRO VIDA RECLAMAN AL GOBIERNO QUE PUBLIQUE LAS ESTADÍSTICAS SOBRE EL ABORTO

La portavoz de Derecho a Vivir, Gádor Joya, preguntó este miércoles a la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, “a qué espera” para publicar los datos sobre el aborto voluntario realizados en España en 2015.

En un comunicado en el marco del Día de los Santos Inocentes, que se celebra este miércoles, Joya recordó que “la promesa de Rajoy de derogar la ley Aído no fue una inocentada sino un engaño a sus votantes en toda regla”.

En este sentido, añadió: “Mariano Rajoy no sólo no derogó la ley de Zapatero que permitía el aborto libre en España sino que la secundó para expulsar después a los diputados del PP que se negaron a aceptar su posición”.

Derecho a Vivir subrayó que el Ministerio de Sanidad suele hacer públicos los datos anuales de muertes por aborto de toda España los últimos días del año, cosa que aún no había ocurrido a primera hora de este miércoles 28 de diciembre.

