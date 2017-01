LA ACTIVISTA BEATRIZ FIGUEROA ENTREGARÁ EN SANIDAD DOS MILLONES DE FIRMAS PARA PROTEGER A LOS ENFERMOS DE CÁNCER

Google Plus

La activista gallega Beatriz Figueroa entregará el próximo jueves en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad los dos millones de firmas recogidas con su petición en la plataforma ‘Change Cambien la Ley y protejan a los enfermos de cáncer’, iniciada hace tres años tras una huelga de hambre.

Figueroa informó este martes en una nota informativa que “muchos enfermos cobran miserables subsidios de 426 euros después de años y años cotizando. Los tratamientos largos como los oncológicos y otras patologías graves, no son solo cosa de los pensionistas”.

“No todas estas personas tienen reconocida la condición de pensionistas al denegárseles la incapacidad permanente. Mientras se recuperan, la ley del ‘Medicamentazo’ de 2012 con el Gobierno del Partido Popular les hace pagar el 40% de sus medicamentos”. Además, la activista gallega pedirá fondos para proseguir con un proyecto de la Universidad de Granada que ha demostrado la eficacia de un nuevo fármaco frente a las células cancerígenas.

Junto a estas iniciativas, un grupo de pacientes de cáncer rodarán mañana, miércoles, en la playa de Arealonga, en Vigo, un video para denunciar su situación. Es el caso de Beatriz Rouco, diagnosticada de leucemia promielocítica hace cuatro años. Ante su situación, la empresa donde trabajaba la despidió tras 25 años.

Otra de las protagonistas es Mercedes Valverde, diagnosticada de cáncer de mama hace ocho años. En su testimonio, Valverde afirma que “empiezas la quimioterapia y ahí te das cuenta de que tienes que dejar de trabajar, no por que quieras sino porque las fuerzas no te dejan, sobre todo en un trabajo como empresaria autónoma que dependía de mí y que había creado con tanta ilusión y esfuerzo”.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso