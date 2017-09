LA ONCE ACOGE LA MAYOR CUMBRE EUROPEA SOBRE JUEGO RESPONSABLE

- Del 20 al 22 de septiembre, en Madrid. La ONCE acoge la mayor cumbre de Europa sobre juego responsable, que se celebrará del 20 al 22 de septiembre en Madrid. En el seminario 'Responsible Gaming Seminar', que organizan conjuntamente la Asociación Mundial de Loterías (WLA, por sus siglas en inglés) y la organización Loterías Europeas (EL), máximas autoridades internacionales en este ámbito de la responsabilidad del sector y en materia de juego público en general –de las cuales la ONCE es miembro de pleno derecho-, participarán representantes de países occidentales.

Tras la recepción de participantes, que tendrá lugar mañana, miércoles, la inauguración oficial del encuentro será el día 21 y correrá a cargo de la vicepresidenta de WLA, Rebeca Paul Hargrove, acompañada por el director general de la ONCE, Ángel Sánchez, como anfitrión del encuentro. Momento que la Organización aprovechará para presentar el cupón del próximo 4 de octubre, cuyo motivo estará dedicado precisamente a su compromiso con el Juego Responsable, como seña de identidad.

Durante toda la jornada del día 21, y la del viernes 22, un panel de estudiosos, especialistas y responsables en materia de juego, de diversos países, intervendrán en el certamen aportando sus respectivas experiencias y poniendo en común estrategias y políticas desarrolladas en los países europeos (Francia, Italia, Gran Bretaña, Alemania, Austria, Suecia, Noruega, Holanda, Bélgica, Hungría, Bosnia..., además de España), así como en Canadá y Estados Unidos. El acceso está reservado a los acreditados.

Por parte española, habrá representación del Ministerio de Hacienda (titular de Loterías del Estado), de Forética y, por supuesto, de la ONCE, que aportará su experiencia en aspectos concretos relacionados con recomendaciones para que el juego no se convierta en un problema, sino que pueda llegar a revertir en un beneficio social como la integración plena de las personas con discapacidad.

DISCAPACIDAD

En la jornada inaugural del Seminario, el jueves 21, dos representantes de la ONCE y su Fundación, junto a otro de Loterías de Hungría, analizarán los pormenores del convenio de colaboración establecido entre EL y el Foro Europeo de la Discapacidad (EDF) para que los estados miembros se comprometan a fomentar las mejores prácticas hacia la discapacidad, basándose en la experiencia tanto en España como en Hungría.

Uno de los principales compromisos contemplados en ese acuerdo entre EL y EDF hace referencia a la creación de empleo para personas con discapacidad, tomando como modelo al proyecto Inserta Empleo, desarrollado por la Fundación ONCE, que tiene como objetivo la formación y el empleo de estas personas en colaboración con entidades públicas e instituciones sociales y de generación de puestos de trabajo. Una iniciativa que ya ha sido puesta en marcha por Loterías de Hungría, con el asesoramiento de la ONCE y Fundación ONCE.

CONCURSO ESCOLAR

El modelo de formación y empleo Inserta de Fundación ONCE será abordado también en una sesión informativa que se celebrará el mismo jueves 21 en el marco del seminario. En dicha sesión se expondrá, además, el modelo del Concurso Escolar de ONCE y su Fundación, como otro de los grandes retos a extender entre los miembros de EL y EDF, que ya ha sido puesto en marcha en Hungría y en algunos otros países a nivel nacional.

Desde su creación en 1984, el Concurso Escolar ONCE ha sido una vía directa de concienciación sobre la discapacidad entre la población más joven. A lo largo de su historia, han participado alrededor de 5,5 millones de estudiantes (de entre 8 y 18 años), 41.000 centros educativos y 120.000 profesores. Acaba de arrancar precisamente la 34 edición del Concurso cuyo lema es 'Reinventemos juntos una escuela para tod@s'.

Durante el mismo seminario 'Responsible Gaming Seminar', la profesora Ana Estévez, del departamento de Psicología de la Universidad de Deusto, ofrecerá una ponencia sobre la influencia de la publicidad de las apuestas deportivas entre los jóvenes. Tema central del trabajo con el que la profesora y su equipo colaborador obtuvieron el premio del III Certamen Internacional ONCE de Investigación sobre Juego Responsable, celebrado en 2016.

Para la ONCE el juego responsable es un área fundamental de trabajo, es un profundo compromiso con la sociedad y, en este ámbito, la investigación sobre ludopatía constituye una piedra angular en el programa de juego responsable de la Organización. El programa de juego responsable de la ONCE se centra en la protección al consumidor a través de medidas tales como el diseño de juegos responsables; el empoderamiento del jugador con información sobre sus juegos y la forma de mantener un consumo responsable de los mismos; la generación de conocimiento sobre los efectos del juego; la publicidad responsable; y la colaboración con grupos de interés clave. Dentro de este compromiso, ya ha puesto también en marcha el IV Certamen Internacional de Investigación sobre Juego Responsable.

La estructura de la Política de Juego Responsable sigue los 10 apartados de definidos en el Estándar de Juego Responsable de EL: investigación, formación a empleados, formación a agentes de ventas, diseño de juegos, canales de juego remoto, publicidad y marketing, derivación a servicios tratamiento, información a jugadores, diálogo con grupos de interés, reporte y certificación.

