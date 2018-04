PACMA ESTUDIA ACCIONES LEGALES POR “POSIBLES IRREGULARIDADES” CON LOS ELEFANTES ACCIDENTADOS

Google Plus

El Partido Animalista (Pacma) anunció este martes que estudia emprender acciones legales por “posibles irregularidades” en el transporte de los elefantes accidentados en el kilómetro 22 de la autovía A-30 (Albacete), cuando el camión que los llevaba volcó, causando la muerte a uno de los animales y heridas a otros cuatro.



La presidenta del Pacma, Silvia Barquero, se desplazó hasta Albacete y tiene previsto acudir a la nave en la que permanecen los elefantes heridos en el accidente de tráfico. Esta formación política indicó en un comunicado que ha lanzado una petición de firmas dirigida al Gobierno español para impedir que los paquidermos heridos vuelvan al circo Gottani.

“Si no lo hacen por ética, al menos alguien en nuestro Gobierno debería empezar a preguntarse si es natural que animales acostumbrados a vivir en grandes extensiones, como un elefante o un león, recorran en estrechos cubículos las carreteras españolas”, indicó Barquero, quien añadió: “La vida de un animal de circo es un infierno. Viven en condiciones deplorables y ningún otro partido hace nada por ellos. Ya es hora de abrir los ojos ante la crueldad de este sector”.

Barquero comentó que “una autovía no es el lugar en el que cualquiera quiere ver a un elefante” y señaló que “los animales tampoco atravesarían aros de fuego, andarían a dos patas o montarían en bicicleta, salvo por temor a las represalias que les supone no hacerlo”.

Aseguró que el Pacma solicitó al Seprona en 2013 que investigara la “paliza” que empleados del circo Gottani propinaron a una tigresa después de que ésta atacara a su domador.

“Los animales explotados en circos sufren la privación de su libertad y pasan la mayor parte de su vida enjaulados o encadenados; carecen de espacio suficiente para desarrollar sus necesidades y comportamientos naturales”, aseguró Barquero.

El Pacma indicó que ha solicitado “de forma urgente” al Ayuntamiento de Hellín que impida la instalación del circo en su municipio, donde está previsto que llegue dentro de dos días.

Por último, recalcó que seguirá defendiendo la Ley General de Bienestar y Protección para los Animales que ya tiene redactada y ha llevado al Congreso de los Diputados, que, entre otras cosas, prohíbe en España los circos con animales.



