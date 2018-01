MAMÁS EN ACCIÓN RECAUDA FONDOS PARA ACOMPAÑAR A NIÑOS SOLOS HOSPITALIZADOS

Un bebé de dos meses lucha por salir adelante en un hospital de Valencia tras los graves malos tratos que ha sufrido por parte de sus padres. Nadie de su entorno familiar puede acercarse, porque el caso está en investigación. Pero voluntarios de la asociación Mamás en Acción hacen turnos para abrazarle y darle el biberón.



Es un caso real que cuenta a Servimedia Majo Gimeno, fundadora y coordinadora de la citada entidad, que busca constituirse en ONG para no tener que luchar con las trabas legales y burocráticas que impiden su labor y su crecimiento por toda España. Decenas de voluntarios están interesados en acompañar a niños en una veintena de ciudades españolas.

Por ello, Mamás en Acción ha iniciado una campaña de ‘crowfunding’ en la plataforma Gofundme, ya que necesita 30.000 euros para agilizar papeleos y cubrir económicamente a los voluntarios que regalan cariño a estos pequeños. Gimeno explica que es crucial para que no desarrollen patologías psicológicas y de comportamiento que pueden prevenirse “inoculando cariño para tener un futuro de esperanza”.

El 6 de enero no va a ser menos y en esta destacada fecha algunos de los más de 300 voluntarios que tiene la organización en la ciudad de Valencia harán guardia con algún pequeño en manos del Gobierno valenciano para que no esté solo en el hospital. “Muchos de los voluntarios son desempleados que invierten su tiempo sin remuneración”, subraya la coordinadora, que recalca también que el día de Reyes van a estar en el hospital "muchas horas”.

Además, la asociación lleva días trabajando para conseguir regalos para esos niños a los que los técnicos de los Servicios Sociales no pueden acompañar cuando se ponen enfermos y tienen que dejar el centro en el que están.

“Somos profesores, cuentacuentos, bailarinas, cocineros, espantamonstruos y lo que haga falta, porque la sonrisa de un niño no tiene precio”, aseguran en un vídeo que han elaborado para esta campaña de recaudación que se ha convertido en viral.

Desde que comenzaron a trabajar en 2015, sólo en la ciudad de Valencia ya han acumulado 7.000 horas de acompañamiento con alguno de los 2.166 menores que están en situación de desamparo familiar.



