ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE PIDE AYUDAS PARA 13,5 MILLONES DE PERSONAS PARA QUE SIRIA NO SEA UN CONFLICTO OLVIDADO MÁS

Acción contra el Hambre ha pedido acceso, fondos e innovación para ayudar a 13,5 millones de sirios y evitar que este conflicto se sume a la lista de las catástrofes humanitarias olvidadas que hay en el mundo. La organización también denuncia que se están incumpliendo las promesas para mejorar la situación de seis millones de menores que no ven cubiertas sus necesidades básicas.

Así lo pide su director general, Olivier Longué, en un comunicado difundido este lunes en el marco de Conferencia de apoyo a Siria y la región que se celebra esta semana en Helsinki (Finlandia).

Longué indica que, cuando están a punto de cumplirse seis años de conflicto, “es crucial que Siria no pase a engrosar la lista de conflictos enquistados y olvidados por la comunidad internacional. Lo que ha pasado en Alepo hace unos meses ha sido un revulsivo para la opinión pública, pero no se ha acabado: todavía hoy 4,9 millones de sirios están en zonas de difícil acceso para las organizaciones humanitarias y 978.000 en localidades sitiadas”.

Asimismo, la organización denuncia que en 2016 se cubrió sólo el 48% de la financiación necesaria del Plan de Respuesta Humanitaria para Siria, algo “inaceptable”, pues “las necesidades básicas no pueden esperar”. Casi la mitad de las personas que necesitan cubrir sus necesidades básicas, concretamente seis millones, son niños.

En este contexto, Acción contra el Hambre insiste en reclamar el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario y facilitar el acceso de las organizaciones a las víctimas, que los donantes redoblen la financiación para el país y que las ONG humanitarias los utilicen con eficiencia.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso