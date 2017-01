VÍCTIMAS DE ACCIDENTES PIDEN A LA DGT MÁS CONTROLES A CONDUCTORES DE AUTOBUSES ESCOLARES

El presidente de la Asociación DIA de Víctimas de Accidentes y de Fundtrafic, Francisco Canes, reclamó este miércoles a la Dirección General de Tráfico (DGT) que ponga en marcha controles habituales y no esporádicos para evitar que haya conductores de autobuses escolares bajo los efectos de las drogas ante el volante.

Canes lanzó esta petición en un comunicado después de que el conductor de un autobús escolar fuera detenido hoy al dar positivo por cocaína tras volcar el vehículo que conducía en el kilómetro 10 de la M-506, a la altura de Fuenlabrada (Madrid). Como consecuencia del accidente, varios menores resultaron heridos leves.

“Hace unos días publicaba la DGT su calendario de campañas de vigilancia. Perdonen, señores de la DGT, pero el control del transporte escolar debe ser una tarea rutinaria y no cosa de dos semanas al año”, señaló.

Canes indicó que si el accidente de Fuenlabrada hubiera provocado fallecidos o heridos graves, “se abriría de nuevo un debate que tiene unas conclusiones claras desde hace tiempo: necesitamos más controles de alcohol y drogas”.

“Dejas a tus hijos en la ruta del colegio sin tener la certeza de que el conductor no ha consumido cocaína o alcohol. De nada sirve detectar el positivo en alcohol o drogas de un conductor después del accidente más que para fustigarnos por no haber evitado lo evitable, cuando existen mecanismos de sobra para hacerlo”, apostilló.

Canes precisó que la petición de más controles debe extenderse al resto del transporte de viajeros con el fin de “asegurar que los conductores de vehículos que transportan personas estén controlados, sea cual sea su empresa, se trate de transporte público o privado, independientemente de su horario y de la vía por la que circulan”.

“La mayoría de los controles de vigilancia de alcohol y drogas los realiza la Guardia Civil en vías interurbanas. ¿Acaso no hay autocares escolares con rutas dentro de las ciudades? En zonas urbanas son los ayuntamientos los que deben poner a sus policías locales a efectuar los controles”, apuntó.

Canes sentenció que “los controles de alcohol y drogas deben ser permanentes (durante todo el año), aleatorios (no estigmatizar a grupos sociales como los jóvenes) e intensivos (que lleguen a todas las vías de circulación)”.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso