LA DGT ABRE LA PUERTA A REFORMAR EL CARNÉ POR PUNTOS

- Este año terminará con el primer repunte de la siniestralidad en carretera en 12 años. El director general de Tráfico, Gregorio Serrano, se mostró este viernes abierto a revisar el sistema del carné por puntos, que este año ha cumplido una década de vigencia, después de conocerse que 2016 terminará poniendo fin a 12 años consecutivos de descenso de la mortalidad en las carreteras españolas.

Así lo adelantó Serrano este viernes en una rueda de prensa en Madrid, en la que se presentó un estudio de la Fundación Abertis y la Dirección General de Tráfico (DGT) sobre la percepción del riesgo en la seguridad vial por parte de los jóvenes.

Serrano comentó que el actual repunte de la mortalidad obedece a varias razones, entre ellas el aumento de entre un 5 y un 6% del número de desplazamientos motivado por la recuperación económica, y otras “causas clásicas” como “el menor uso del cinturón de seguridad”, la conducción bajo los efectos del alcohol y de las drogas, o el exceso de velocidad.

Calificó de “positivo” el sistema del carné por puntos, en vigor desde 2006, si bien respaldó la opinión de las asociaciones de víctimas de que convendría reformarlo, lo cual vinculó a un Pacto de Estado por la Seguridad Vial en el que la DGT quiere trabajar en los próximos meses.

“Ese pacto por la seguridad vial tiene que poner sobre la mesa qué medidas hacen falta para que el carné por puntos siga siendo un sistema útil para la reducción de la siniestralidad. La DGT es plenamente consciente de que tenemos que pararnos a evaluar y a decir el futuro del carné por puntos y, para esa misión, vamos a escuchar y ver datos. La decisión tiene que estar basada en datos objetivos”, explicó.

Por otro lado, Serrano apuntó que la DGT se plantea tener “un mayor control desde el punto de vista sancionador” y tiene por delante “un camino por recorrer en la concienciación y en la educación”, para lo cual indicó que es necesaria la colaboración de los ciudadanos, así como de los partidos políticos y del sector del tráfico para articular un Pacto de Estado por la Seguridad Vial.

Serrano subrayó que los ciudadanos deben ser “conscientes de que si ellos no ponen de su parte, por muchas medidas represivas, legislativas, inteligentes, etcétera, será muy difícil que podamos reducir esas cifras”.

“LAS CIFRAS NO SON BUENAS”

Por otra parte, Serrano explicó que un total de 1.138 personas han muerto en las carreteras españolas en lo que va de año, siete más que en todo 2015, lo que supone que “todavía tenemos mucho camino por delante” porque “sigue habiendo muchas vidas rotas y muchas tragedias familiares”.

“Las cifras no son buenas. Indican que se ha empeorado respecto al año anterior, pero también que tenemos un reto y una responsabilidad por delante”, añadió.

No obstante, aclaró que en la DGT tienen claro que “no podemos hacerlo todo nosotros”. “Estamos dispuestos a afrontar 2017 como un año clave porque tenemos que ponernos de acuerdo las fuerzas políticas en diseñar un buena plan de seguridad vial”, concluyó.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso