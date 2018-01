ABIERTA LA AP-6 TRAS SIETE HORAS CORTADA POR EL VUELCO DE UN CAMIÓN CISTERNA

Google Plus

La AP-6 quedó abierta a la circulación de vehículos en sentido Madrid pasadas las cinco y media de esta tarde, por lo que ya es posible circular en ambos sentidos después de que permaneciera cortada durante casi siete horas debido al vuelco de un camión cisterna cargado de gas propano en el kilómetro 60 del sentido hacia A Coruña, a la altura de San Rafael (Segovia).



La Dirección General de Tráfico (DGT) informó en un tuit a las 17.44 horas que ya estaba disponible al tránsito de vehículos la AP-6 en ambos sentidos después de que el camión de mercancías peligrosas fuera retirado de la vía.

El accidente del camión ocurrió a las 10.51 horas, lo que obligó a las autoridades a cortar la vía en ambas direcciones durante parte de esta mañana y a establecer desvíos por la N-VI en el kilómetro 110 hacia Madrid y en el kilómetro 52 hacia Segovia.

La reapertura total de la AP-6 se demoró durante casi siete horas debido a que, según la DGT, el protocolo de mercancías peligrosas establece que debe trasvasarse la sustancia del camión volcado, por lo que los conductores debían seguir las indicaciones de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y la señalización de los desvíos de largo recorrido.

Según los datos de la DGT sobre el estado de las carreteras, recogidos por Servimedia, minutos antes de las 13.00 horas volvió a abrirse a la circulación el tramo en dirección a Madrid y Pasadas las 14.30 horas se acumularon 20 kilómetros de retenciones entre las localidades segovianas de El Espinar y Villacastín.

El accidente también obligó a cortar poco antes del mediodía la AP-61 desde el kilómetro 62 (en El Espinar) hasta el 85 (Segovia). Lo mismo sucedió en la AP-51 entre los kilómetros 104,9 (Ávila) y 82 (Villacastín). Esas vías volvieron a estar abiertas al tráfico cuando se despejó la AP-6.

Precisamente, la AP-6 fue el escenario en el que cerca de 3.000 vehículos se quedaron atrapados durante varias horas el pasado fin de semana, coincidiendo con el retorno de la Navidad, debido a un intenso temporal de nieve.

DOCE ATENDIDOS

Por otro lado, Emergencias 112 de Castilla y León informó de que tuvo que desplazar dos ambulancias de soporte vital básico después de recibir una llamada del vuelco del camión cisterna con propano. En el lugar del accidente no había personas heridas, pero era necesaria la presencia de los bomberos porque se había producido una pequeña fuga.

La sala de operaciones del 112 dio aviso del incidente al Centro Coordinador de Emergencias de la Agencia de Protección Civil, a la Guardia Civil de Tráfico de Segovia, a los Bomberos de Segovia y a Iberpistas (concesionaria de la AP-6).

Una vez en el lugar, personal de Emergencias Sanitarias (Sacyl) atendió a 12 personas por irritaciones y malestar, de las cuales 11 tuvieron que ser hospitalizadas: 10 (siete mujeres y tres hombres) en el Complejo Asistencial de Segovia y una (un hombre de 37 años) en el centro de salud de El Espinar. Un varón de 48 años no precisó de traslado hospitalario.

Durante el seguimiento del incidente, los Bomberos de Segovia sellaron una pequeña fuga y realizaron el trasvase de la mercancía a otro camión cisterna. La vía no se abrió en su totalidad hasta la retirada del vehículo accidentado.



