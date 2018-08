Trabajo

http://www.teinteresa.es/empleo/trabajo/trabajos-actuales-podrian-automatizarse-desaparecer_0_2069793040.html

El 45% de los trabajos actuales podrían automatizarse y el 10% podría desaparecer

El 45% de los empleos actuales podría automatizarse y el 10% corre el riesgo de desaparecer debido a la digitalización y robotización, que dará lugar a unas transformaciones de las funciones, según el informe 'Delivering the workforce for the future' publicado por Oliver Wyman.