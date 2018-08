Dos de cada diez empresas usan las redes sociales para reclutar candidatos

El 21% de las empresas utiliza las redes sociales a la hora de reclutar nuevos candidatos, según se desprende del Informe de Tendencias en Recursos Humanos realizado por Randstad Research.

Según el departamento de estudios de la compañía, las redes sociales se han convertido en "una carta de presentación en el mundo digital, tanto si el candidato se dirige a una oferta en una de estas plataformas como si no.

De hecho, el informe afirma que, aunque el reclutador no haya recurrido a las redes sociales para publicar la oferta, sí lo hará para buscar a un candidato que ya ha entrevistado o bien que va a entrevistar, porque a través de las redes sociales se comunican aspectos de la vida "que no expresa en una entrevista de trabajo y que el reclutador no quiere perderse".

Por ello, Randstad Research considera que la creación de una buena identidad digital profesional es el "primer paso" para buscar puestos de trabajo a través de las redes sociales.

Así, ha señalado que es "recomendable" que todas las redes que engloban el perfil profesional del candidato estén vinculadas entre sí para poder mostrar una imagen completa. "La clave del éxito para lograr una identidad profesional idónea es comunicar una imagen sin contradicciones, completa y sincera, que esté continuamente actualizada y que refleje la formación y experiencia del candidato", según el informe.

Asimismo, también apunta que el profesional debe adaptar sus perfiles a sus intereses dentro del mercado laboral, ya que basar el perfil en el sector deseado será beneficioso para el candidato a la hora de demostrar que comprende su ámbito profesional y "está al día de las últimas novedades".





MEJORAR RED DE CONTACTOS

"Las redes sociales nos permiten mejorar nuestra red de contactos, interactuando con otros profesionales para lograr una relación de beneficio mutuo en la que se comparten noticias, novedades, conocimientos y experiencias del sector en común", apunta Randstad.

Además, recomienda evitar comentarios y contenidos poco apropiados, puesto que el mal uso de las redes sociales puede conseguir todo lo contrario a la hora de acceder aun empleo si lo que se muestra no resulta idóneo. Así, Randstad recomienda evitar discusiones y comentarios fuera de tono y mantener una actitud respetuosa.

La entidad digital requiere del mismo cuidado "o más" que la identidad clásica. Por ello, el informe apunta que el profesional debe basarse en la actualización constante, el orden en la información que quiere mostrar y la armonía entre todos sus perfiles, ya que solo de esta manera la imagen digital mostrada será óptima para alcanzar sus objetivos de búsqueda de empleo.

También destaca que la búsqueda de empleo a través de redes sociales debe compaginarse con otros métodos de búsqueda, porque "cuanta más presencia tenga el profesional, mayor será la posibilidad de que el reclutador lo encuentre".

En la actualidad, los canales de reclutamiento más utilizados por las empresas son las empresas de contratación o selección (55%), los portales de empleo (41%) o las referencias de empleados y la promoción interna (37%).