Los 'riders' protestan y queman mochilas por su compañero muerto en Barcelona: "Glovo es una mafia"

"Denunciamos que aquí hay unos señores que se están enriqueciendo a nuestra costa y que estamos muriendo. Nos están matando, porque el sistema criminal que están utilizando es, en sí mismo, asesino. Glovo es una mafia, no es otra cosa", ha asegurado.

De este modo, Iglesias ha denunciado que "lo de la prevención de riesgos laborales, ellos no entienden lo que es, no lo aplican en absoluto y encima descargan toda la responsabilidad en los propios riders". "Encima tenemos nosotros la culpa de nuestros accidentes", ha añadido.

Asimismo, ha aseverado que "el señor Oscar Pierre --CEO y fundador de Glovo-- va a tener que pagar por todo esto". "Lo mínimo que podría hacer es salir a dar explicaciones y no hablar a través de comunicados, porque es un cobarde, a parte de ser un asesino", ha sentenciado.

"El problema ya traspasa la precariedad. No es que tengamos unas condiciones precarias, sino que también son inseguras. No hay nada de seguridad en estas empresas, por eso hay un tan alto índice de siniestralidad. Llevamos 14 muertes, y no son anónimas, no son números. Somos personas, es lo que estamos reivindicando. No nos pueden reducir a un simple dato en manos de una inteligencia artificial", ha afirmado.

"TRABAJO ABSOLUTAMENTE IRREGULAR"

Por su parte, el portavoz de Intersindical Valenciana, Marco Antonio Llerena, ha asegurado que "la inspección de trabajo en Madrid, Barcelona y Valencia ha reconocido que esto es un trabajo absolutamente irregular". "Se salta el estatuto de los trabajadores, se salta cualquier tipo de convenio, se salta todo", ha apuntado.

A este respecto, ha explicado que "se trabaja para una inteligencia artificial" pero no se sabe "absolutamente ni quien va, ni quien viene en una bicicleta, no hay riesgos laborales de ningún tipo, a los chavales les puede pasar cualquier cosa y luego les pagan como les da la gana. Y lo que es peor, los competir entre ellos y culpables de su propia producción. Esto es neoliberalismo salvaje", ha concluido.

Durante la concentración, los 'riders' han leído un comunicado de la Federación Transnacional de Repartidores con los nombres de los 14 fallecidos en accidentes laborales mientras trabajaban para diferentes empresas de reparto.

Tras esto, han guardado un minuto de silencio y han prendido fuego a una mochila de la compañía, acción que ha provocado la identificación de uno de los protestantes por parte de efectivos de la Policía Nacional allí desplegados.