Los perfiles tecnológicos, el atractivo para las empresas en 2018, según Adecco

El área 'IT y Telco' no para de expandirse y de ofrecer nuevas oportunidades laborales. Por ello, las compañías no perderán de vista la necesidad de contar cada vez más con perfiles tecnológicos, según se desprende del 'XIII Informe Los + Buscados' realizado por Spring Professional, la consultora de selección de mandos intermedios, mandos medios y directivos del Grupo Adecco.