La ocupación crecerá un 2,1% y se crearán más de 400.000 puestos en 2019, según Manpower

En concreto, según el estudio, durante 2019 se crearán unos 404.000 empleos. Además, indica que se seguirán registrando mejoras en la ocupación en los próximos dos años, aunque con cifras más moderadas, y se añadirán de media entre este año y el siguiente unos 375.000 empleos.

"Se registrará una pequeña desaceleración, pero en el fondo todas las tendencias apuntan a un empleo más estable y más cualificado", ha apuntado el director regional de managing en la región mediterránea de Manpower, Raúl Grijalba, durante la presentación del informe.

En esta línea, Grijalba ha asegurado que la creación del empleo dependerá de la confianza que se genere para las empresas. Por ello, ha hecho un llamamiento para que el Gobierno "genere toda la certidumbre posible" para que no se comprometa "la tendencia de fondo de la creación de empleo en cantidad y calidad".

A finales de 2020, la ocupación total estaría en el 3% del máximo histórico alcanzado en 2007. Por sectores, los mayores incrementos de empleo se darán en construcción (+3,4% en 2019), industria (+2,4%) y servicios (+2%). No obstante, pese a esos incrementos, el empleo en la construcción todavía se situará a finales de 2020 un 54,4% por debajo de máximos registrados en el tercer trimestre de 2007.

Además, el empleo en la industria aún estará casi un 13% por debajo de los máximos alcanzados en 2007. "Tengo la esperanza de que la industria alcance finalmente los valores de 2007, porque sería un éxito en un contexto mundial en el que el tejido industrial se reduce", ha apuntado el catedrático y autor de la investigación, Josep Oliver. Por su parte, el empleo en el sector servicios estará en 2020 un 10,1% por encima de la cifra alcanzada antes de la crisis.

Destaca también el comportamiento del comercio, que "no está tirando del empleo" como con anterioridad y que refleja "cambios del consumo de las familias españolas, que destinan cada vez más recursos al comercio electrónico". Asimismo, también es importante el crecimiento intenso del empleo en el sector del transporte.

Así, según las características del puesto de trabajo, la ocupación en 2019 registrará mayores aumentos en la industria y la construcción, en ocupaciones profesionales y técnicos, asalariados, a jornada completa y con contrato temporal.

Respecto a la temporalidad, el profesor Oliver ha resaltado que el hecho de que haya un crecimiento más rápido del empleo temporal que del indefinido "está en el orden natural de las cosas, porque todavía está lejos de los valores de 2007 y mientras no cambie la estructura de algunos sectores será difícil de reducir".

Teniendo en cuenta la jornada, el estudio pone de relieve que la jornada parcial está un 20% por encima de la registrada antes de la crisis, mientras que la jornada completa todavía sigue un 9% por debajo de la registrada en máximos previos a la recesión económica. En este punto, el profesor ha dejado claro que la jornada completa está creciendo, pero ha afirmado que "como cayó mucho más que la parcial todavía le queda por recuperarse".

De cara a este año y al próximo, destacará un empleo con mayor presencia de inmigrantes, que crecerán un 9,5% en 2019 frente al 0,6% que lo harán los nativos, del empleo en las mujeres (+2,9%) frente a los hombres (+1,4%) o de los mayores de 35 años (+2,6%).

Respecto a los jóvenes, según el profesor, hay un proceso de cambio demográfico "muy potente" que está hundiendo a la población de menor edad y esto "no es bueno", porque es necesario tener poblaciones nativas digitales mejores que las que hay en la actualidad. En los próximos dos años en este segmento, el empleo crecerá entre el 0,7% de 2019 y el 0,5% de 2020.

Preguntado sobre una posible recesión a partir de 2020, Oliver ha asegurado que "no tiene una bola de cristal" y que sus previsiones se basan en escenarios, que "hoy por hoy no contemplan una gran catástrofe mundial, sino cierta desaceleración en la economía europea, que es lo que está detrás de estas cifras". "Si hubiera crisis tendremos que rehacer previsiones, será un choque que no hemos previsto", ha añadido.

Además, respecto a las modificaciones laborales recientemente aprobadas por el Gobierno, desde ManpowerGroup no se cree que puedan tener un impacto "significativo" sobre la dinámica del empleo. No obstante, ha señalado que "lo que no ha subido es el Iprem" y ha apuntado que la subida de este indicador "impacta mucho", por lo que "quizás no se suba".